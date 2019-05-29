Данилюк заявил об исчезновении из АП серверов с секретной информацией (обновлено)

По словам Турчинова, видео Данилюка об исчезновении серверов не имеет отношения к СНБО.

Назначенный на должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что из ситуационной комнаты в Администрации президента исчезли серверы с секретной информацией.

Об этом он сказал в своем видеобращении в Facebook.

Он отметил, что как новоназначенный секретарь СНБО прибыл в ситуационный кабинет в Администрации Президента. Там он обнаружил пропажу всех мониторов и серверов.

"Мониторов нет, серверов нет. Вряд ли это выглядит как цивилизованная передача власти", - отметил секретарь СНБО.

Данилюк подчеркнул, что на серверах была секретная информация о решениях, принимаемых в ситуационной комнате СНБО.

Обновление. Экс пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко прокомментировал заявление Данилюка. По словам Цеголко, вся техника из ситуационной комнаты администрации президента была арендована на средства Петра Порошенко, поэтому была возвращена владельцу, а секретной информации на ней не было.

"Вся техника для ситуационной комнаты президента была арендована на деньги Петра Порошенко и соответственно возвращена арендодателю. Никакой конфиденциальной информации на сервере не сохранялось, доступ к ней обеспечивался только on line. Комната работала как отражение различных источников информации, но эти источники оставались на своих местах в Пограничной службе, СБУ или налоговой", - написал Цеголко в фейсбуке.

Экс пресс-секретарь президента Украины отметил, что в СНБО есть ситуационный центр со всеми конфиденциальными серверами.

"В СНБО, где работает господин Данилюк, есть ситуационный центр, со всеми конфиденциальными серверами", - рассказал Цеголко.

Обновление 22:40. Видео Данилюка об исчезновении серверов не имеет отношения к СНБО. Об этом сообщил экс-секретарь СНБО Александр Турчинов.

"В связи с его назначением Секретарем СНБО Украины у наших граждан может возникнуть подозрение, что эти проблемы касаются Аппарата СНБО. Хочу подчеркнуть, что приведенный Данилюком видеоматериал никоим образом не имеет отношения к СНБО. Он был снят в отдельных помещениях Администрации Президента Украины (улица Банковая)", - пояснил экс-секретарь СНБО в своем фейсбуке.

Турчинов подчеркнул, что "главный ситуационный центр СНБО, который находится на улице Болбочана, и оборудование помещений работников СНБО находятся под надежной охраной и работают в штатном режиме".

"Когда Александр Данилюк попадет на свое рабочее место в Аппарате СНБО, он сможет в этом убедиться", - добавил он.

Владимир Зеленский назначил Данилюка на пост секретаря СНБО 28 мая.