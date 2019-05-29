Роман Труба уволил четырех руководителей ГБР (документ)

Уволенные не прошли испытательный срок.

Роман Труба уволил четырех руководителей ГБР (документ)
Фото: Макс Требухов

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба уволил четырех руководителей ведомства. Приказы об увольнении опубликовал журналист Даниил Мокрык на своей странице в Фейсбуке.

Согласно опубликованным документам, уволены:

  • директор территориального управления ГБР в Полтаве Владимир Тимошко,
  • руководитель второго управления организации досудебных расследований Александр Тура,
  • руководитель финансового управления Денис Луцик,
  • руководитель управления обеспечения деятельности Василий Титарчук.
Фото: facebook/Danylo Mokryk
Фото: facebook/Danylo Mokryk
Фото: facebook/Danylo Mokryk
Фото: facebook/Danylo Mokryk

Все руководители уволены "за несоответствия занимаемой должности", на которую они были назначены с шестимесячным испытательным сроком.

На сайте ГБР на данный момент нет информации об увольнениях, однако это сообщение подтвердила пресс-секретарь бюро Ирина Винокурова.

"Как и предвиделось, полетели головы. Первая официальная волна увольнений. Помните тех 27 кандидатов, которые Роман Труба 4 месяца не назначал, а потом все-таки назначил 23 из них? Похоже, что еще тогда "предусмотрительный" директор ГБР "предчувствовал", что не справятся с работой...", - написала Винокурова.

Напомним, прошлым летом внешняя конкурсная комиссия при ГБР выбрала 27 кандидатов на руководящие должности. За день до этого в СМИ был опубликован список будущих победителей: депутат Сергей Лещенко написал, что должности между собой "раздерибанили" министр внутренних дел Арсен Аваков, депутат Сергей Кивалов, первый заместитель СБУ Павел Демчина и бизнесмен, "серый кардинал" партии "Свобода" Игорь Кривецкий.

После этого Труба отказался утвердить победителей сославшись на то, что внешняя конкурсная комиссия уничтожила результаты их тестирования на полиграфе. По мнению Трубы, это нарушило регламент, утвержденный Кабмином. Он также сообщил, что некоторые кандидаты являются фигурантами уголовных расследований. Тем не менее, внешняя комиссия повторно подала на утверждение те же 27 кандидатур. 2 ноября Труба инициировал новый конкурс, но комиссия снова отказала.


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