Шимкив прокомментировал скандал с "ситуационной комнатой" в АП

Для восстановления ситрума нужны только экраны и видеосервер.

Шимкив прокомментировал скандал с "ситуационной комнатой" в АП
Фото: LB.ua

Бывший замглавы Администрации президента Дмитрий Шимкив прокомментировал скандал с пропавшим оборудованием для ситуационной комнаты (ситрума) на Банковой.

Он заявил, что архитектура ситрума не предусматривала никаких серверов, кроме видеосервера для управления видеостеной и другими экранами.

"Главная роль видеосервера - это вывод различных источников видео на объединенное пространство видеоэкранов. Главная цель такого подхода следующая: объединить информационные источники с различными уровнями защиты в едином пространстве восприятия информации. Ни одна государственная организация не даст вам копию информационных ресурсов, но может при определенных условиях и присутствии оператора выдавать видеокартинку с рабочего места, которое находится в самой институции. Это что-то вроде удаленного доступа на компьютер или сервер. По каналам связи (защищенным) передается только видеоизображение, а не данные, а следовательно исчезает необходимость сохранять и строить какие-то промежуточные серверы или хранилища. Это позволило обойти требования подзаконных актов, и отразить источники различного происхождения одновременно", - написал он в фейсбуке.

Шимкив также выразил уверенность, что оборудование, которое было передано для ситрума Центризбиркомом и Нацбанком до сих пор находится в АП.

"Сервер сбора видеоинформации во время выборов, который принадлежал ЦИК и не использовался, не мог выполнять роль видеосервера для ситуационной комнаты, поскольку имел природу хранилища без надлежащих видеоресурсов, и мы его приспособили для серверных нужд операционной деятельности АП. Оборудование, переданное НБУ, - это сетевое оборудование, компьютеры (рабочие станции) и принтеры. Все оборудование передавалось с баланса организаций на баланс ГУД и, уверен, что до сих пор в АП", - написал Шимкив.

Он уверен, что для восстановления ситрума нужны только экраны и видеосервер, которые раньше арендовал лично Петр Порошенко.

"Он за свой счет обеспечивал существование инструмента работы президента. Личные вещи и собственное оборудование, которые я, например, принес с собой с приходом в АП, я, кстати, забрал с собой, когда уволился, потому что это моя собственность, которую я также в качестве инструментов использовал в своей повседневной работе", - добавил Шимкив.

Напомним, 28 мая новый секретарь СНБО Александр Данилюк опубликовал видео из ситрума на Банковой с голыми стенами и дырками под кабели и заявил об исчезновении серверов с секретной информации. Пресс-секретарь Петра Порошенко в ответ заявил, что бывший президент арендовал мониторы для ситрума за собственные деньги и, покидая должность, вернул их владельцу. Он также сообщил, что никакой секретной информации в ситуационной комнате не хранились.

Ситуационную комнату в АП создавали при Шимкиве.


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