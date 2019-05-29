Украинский сапер пропал без вести в ходе боя с ДРГ боевиков у Попасной

Для поддержки ДРГ противник применил запрещенное минскими договоренностями оружие.

Украинский сапер пропал без вести в ходе боя с ДРГ боевиков у Попасной
Фото: прокуратура Доценкой области

Украинский сапер пропал без вести в ходе боя с диверсионно-разведывательной группой боевиков возле Попасной Луганской области.

Об этом сообщает 54-я отдельная механизированная бригада.

Отмечается, что в ходе проведения проверки минно-взрывных заграждений перед передним краем обороны одного из механизированных подразделений части в районе Попасной группа саперов была атакована диверсионно-разведывательной группой противника.

"Завязался бой. В ходе боя саперы уничтожили двоих военнослужащих противника и одного ранили. Для поддержки ДРГ противник применил запрещенное минскими договоренностями оружие. К сожалению, во время боя пропал без вести один из военнослужащих части. В настоящее время продолжаются поисковые мероприятия, но положительных результатов они не дали", - говорится в сообщении в Facebook.

Ранее сообщалось, что днем 28 мая на Донбассе зафиксировано два обстрела, один украинский военный получил ранения.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Зеленский запустил влог о жизни президентаЗеленский запустил влог о жизни президента
Глава предвыборного штаба Зеленского получил должность первого замглавы СБУГлава предвыборного штаба Зеленского получил должность первого замглавы СБУ
В Ровно двух человек с плакатами о Зеленском забрали в полицию за несанкционированный митингВ Ровно двух человек с плакатами о Зеленском забрали в полицию за несанкционированный митинг
Зеленский уволит Богдана, если Конституционный Суд не отменит закон о люстрации, - замглавы АПЗеленский уволит Богдана, если Конституционный Суд не отменит закон о люстрации, - замглавы АП
Коломойский заявил, что Тимошенко - его друг и он будет помогать ей на выборах в РадуКоломойский заявил, что Тимошенко - его друг и он будет помогать ей на выборах в Раду
Блок рекламы


Похожие новости
Сенченко заявил о выходе из "Батькивщины"Сенченко заявил о выходе из "Батькивщины"
Зеленский хочет провести опрос украинцев по поводу переговоров с РоSSиейЗеленский хочет провести опрос украинцев по поводу переговоров с РоSSией
Венецианская комиссия оценит украинский закон о языкеВенецианская комиссия оценит украинский закон о языке
Нацсовет по вопросам телевидения и радио не смог провести заседание после увольнения главыНацсовет по вопросам телевидения и радио не смог провести заседание после увольнения главы
На Донбассе ранен украинский военныйНа Донбассе ранен украинский военный
Совбез ООН обсудит украинский языковой законСовбез ООН обсудит украинский языковой закон
Суд вернул Минздраву возможность провести конкурс на должность ректора НМУ им. БогомольцаСуд вернул Минздраву возможность провести конкурс на должность ректора НМУ им. Богомольца
СЦКК зафискировал гаубицы, танки, минометы и "Грады" боевиков в районе Веденского, Донецка и ХрустальногоСЦКК зафискировал гаубицы, танки, минометы и "Грады" боевиков в районе Веденского, Донецка и Хрустального
За неделю саперы разминировали более 60 га Донецкой и Луганской областейЗа неделю саперы разминировали более 60 га Донецкой и Луганской областей
РоSSийские паспорта в ОРДЛО будут выдавать в первую очередь "силовым структурам" боевиков, - МинобороныРоSSийские паспорта в ОРДЛО будут выдавать в первую очередь "силовым структурам" боевиков, - Минобороны
Последние новости
Подгружаем последние новости