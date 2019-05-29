США не будут признавать роSSийские паспорта, выданные в Крыму и на Донбассе, - Волкер

Волкер считает выдачу роSSийских паспортов в ОРДЛО "провокационным шагом".

США не будут признавать роSSийские паспорта, выданные в Крыму и на Донбассе, - Волкер
Фото: twitter

Соединенные Штаты не будут признавать роSSийские паспорта, выданные на неподконтрольных украинской власти частях Донбасса и в аннексированном Россией Крыму.

Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, передает Радіо Свобода.

Во время телефонного брифинга в Брюсселе американский дипломат сказал, что считает выдачу роSSийских паспортов украинским гражданам на востоке Украины "провокационным шагом". При этом он не думает, что украинцы массово пойдут за этими паспортами, поскольку "они и так достаточно страдают от роSSийской оккупации на Донбассе".

Напомним, 24 апреля президент РоSSии Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи роSSийского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Украина обратилась в Совет безопасности ООН в связи с введением президентом РФ Владимиром Путиным упрощенного порядка приема в роSSийское гражданство жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

25 апреля Совбеза ООН собирался в связи с незаконной "паспортизацией" Донбасса Россией. По его итогам Ельченко заявил, что результатом должна быть не только обеспокоенность и осуждение, но и более решительные шаги.

27 апреля, Путин заявил, что упрощенный порядок получения роSSийских паспортов может распространиться на всех жителей Украины.


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