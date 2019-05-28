Деснянский суд вел заседания по делу беркутовца, который умер в 2017 году

Деснянский суд Киева перенес заседание по делу "беркутовцев" из-за смерти одного из подозреваемых. Об этом сообщила адвокат потерпевших Елена Сторожук на фейсбук-странице адвокатского объединения.

"Заседание по делу по обвинению заместителя командира 2-й роты Киевского "Беркута" Олега Святного и 7 его подчиненных (нападение на желтый микроавтобус в Крепостном переулке 23.01.2014). На судебное заседание не явился один пострадавший и обвиняемый Шаповал. Это уже вторая неявка Шаповала на заседание, и сегодня прокурор принес копию выписки из реестра смертей, в отношении лица с идентичными ФИО, дата смерти - 05.09.2017р", - написала Сторожук.

Деснянский суд вел заседания по делу беркутовца, который умер в 2017 году
Фото: Макс Требухов

Адвокат удивлена тем, что прокурор не поинтересовался причиной неявки обвиняемого раньше.

"Защитник этого обвиняемого присутствует в заседании сказал, что "не располагает информацией о местонахождении подзащитного". Маловероятно, что ему неизвестна информация о смерти его подзащитного", - написала Сторожук.

Заседание отложили для выяснения сведений по обвиняемому Шаповалу, следующее заседание назначено на 4 июля.

Адвокат отметила, что сторона защиты может оттягивать время, пока пройдет срок привлечения к ответственности по другим обвиняемым.

Напомним, заместитель командира 2-й роты Киевского "Беркута" Олег Святный и 7 его подчиненных: Зазимко Антон, Прокопенко Андрей, Страшко Дмитрий, Терлецкий Максим, Шаповал Виталий, Шарлай Андрей и Шарлай Игорь обвиняются в превышении власти и незаконном задержании 11 участников евромайдана с последующим жестоким избиением протестующих, и в дальнейшем фальсификации рапортов, даче ложных показаний


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