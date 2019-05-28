Данилюк заявил об исчезновении из СНБО серверов с секретной информацией
"Пришел, увидел... Нет слов".
Назначенный на должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что из ситуационной комнаты СНБО исчезли серверы с секретной информацией.
Об этом он сказал в своем видеобращении в Facebook.
Он отметил, что как новоназначенный секретарь СНБО прибыл в ситуационный кабинет в Администрации Президента. Там он обнаружил пропажу всех мониторов и серверов.
"Мониторов нет, серверов нет. Вряд ли это выглядит как цивилизованная передача власти", - отметил секретарь СНБО.
Данилюк подчеркнул, что на серверах была секретная информация о решениях, принимаемых в ситуационной комнате СНБО.
Владимир Зеленский назначил Данилюка на пост секретаря СНБО 28 мая.
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