Данилюк заявил об исчезновении из СНБО серверов с секретной информацией

Назначенный на должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что из ситуационной комнаты СНБО исчезли серверы с секретной информацией.

Об этом он сказал в своем видеобращении в Facebook.

Он отметил, что как новоназначенный секретарь СНБО прибыл в ситуационный кабинет в Администрации Президента. Там он обнаружил пропажу всех мониторов и серверов.

"Мониторов нет, серверов нет. Вряд ли это выглядит как цивилизованная передача власти", - отметил секретарь СНБО.

Данилюк подчеркнул, что на серверах была секретная информация о решениях, принимаемых в ситуационной комнате СНБО.

Владимир Зеленский назначил Данилюка на пост секретаря СНБО 28 мая.