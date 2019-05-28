Виктор Павлик хочет баллотироваться в парламент

"Нет дыма без огня. Окончательного решения пока нет".

Певец Виктор Павлик ведёт переговоры с лидером партии "Стабильность" Василием Журавлевым, который в 2019 году баллотировался в президенты, о походе на парламентские выборы.

Об этом Павлик рассказал в комментарии LB.ua.

"Нет дыма без огня. Окончательного решения пока нет. В любом случае я буду поддерживать партию «Стабильность», даже если не пойду на выборы" - сказал Павлик.

Василий Журавлев рассказал LB.ua, что ведет переговоры с Виктором Павликом и Олегом Винником. Окончательное решение о списке партии будет принято на съезде, который проведут через несколько недель.

Продюсер Олега Винника Александр Горбенко не подтвердил, что певец планирует баллотироваться в Раду. Горбенко отметил, что Винник занимается туром, а не выборами.

Напомним, что выборы в Верховную Раду состоятся в конце июля, а не в октябре, как раньше планировалось. Новый президент Владимир Зеленский решил досрочно распустить парламент из-за отсутствия коалиции с 2016 года.