Советник президента Рейгана Марк Нуттл посетит Украину

Политический и финансовый эксперт администрации президента Рейгана Марк Нуттл прибудет в Украину для участия в VIII Национальном молитвенном завтраке. Об этом сообщил координатор молитвенного завтрака Павел Унгурян.

Марк Нуттл посетит Украину не впервые. В 1991 году он был одним из немногих представителей Запада, принимавших активное участие в формировании независимости Украины, а потом помогал провести первые в истории Украины национальные выборы Президента.

"Имея только теплые воспоминания об Украине, я болею за ее дальнейшую судьбу и с большим интересом наблюдаю за последними политическими изменениями в стране. Мой опыт сотрудничества с администрацией Рейгана подсказывает, что нового президента Украины Владимира Зеленского ожидают непростые времена, и от его окружения будет зависеть очень многое", - отметил политик