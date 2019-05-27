Семочко подал иск о восстановлении в должности первого замглавы Службы внешней разведки

Он требует отменить указ Порошенко о его увольнении.

?Семочко подал иск о восстановлении в должности первого замглавы Службы внешней разведки
Сергей Семочко
Фото: Публичные люди

Бывший первый заместитель главы Службы внешней разведки Сергей Семочко через суд хочет восстановиться в должности и просит отменить указ бывшего президента Петра Порошенко о его увольнении.

Соответствующий иск он подал 23 мая в Кассационный административный суд, передает "Слово и Дело".

Для рассмотрения иска Семочко определена коллегия судей в составе: судья-докладчик Ирина Васильева (председательствующая), Светлана Пасечник, Валентина Юрченко, Вячеслав Хохуляк и Николай Гусак.

Как сообщалось ранее, журналисты Bihus.info установили, что жена Семочко Татьяна Лысенко, а также ее родственники, в том числе дети от первого брака, имеют роSSийские паспорта. В свою очередь, Семочко открестился от этих паспортов и заявил, что крымчан принудительно паспортизировали.

Журналисты также нашли ряд элитной недвижимости у семьи разведчика, среди которой три дома в Козине под Киевом на общую сумму 8 млн долларов. По их информации, владение указанной недвижимостью не соответствует доходам родственников Семочко. В связи с этим, Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможного незаконного обогащения.

Напомним, Порошенко уволил Семочко в апреле этого года.

16 октября прошлого года Служба безопасности ткаже начала расследование в отношении Семочко по делу о госизмене.


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