Во Франции задержали двух подозреваемых в совершении взрыва в Лионе

Один из задержанных - местный житель 24 лет.

Во Франции задержали двух подозреваемых в совершении взрыва в Лионе
Фото: leprogres.fr

Французские полицейские задержали двух подозреваемых во взрыве 24 мая на пешеходной улице Виктора Гюго в центре Лиона. О задержании первого сообщил министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер в своем аккаунте Твиттера.

Colis pi?g? ? #Lyon : un suspect vient d’?tre interpell?.
Je salue la mobilisation de la SDAT, de la police judiciaire de Lyon et de la DGSI, co-saisies par la section antiterroriste du parquet de Paris.
Leur action conjointe est d?terminante.

— Christophe Castaner (@CCastaner) 27 травня 2019 р.

"Заминированная сумка в Лионе: был задержан один подозреваемый", - написал Кастанер. Он поблагодарил полицию Лиона и антитеррористическое подразделение парижской прокуратуры за совместные оперативные действия.

О задержании второго подозреваемого проинформировал мэр города Жерар Колон в эфире телеканала BFM. "Был задержан еще один человек", - сказал он.

Как уточняет телеканал BFM со ссылкой на источник в прокуратуре Парижа, первый подозреваемый был задержан в Лионе, ему 24 года.

Напомним, в пятницу, 24 мая, в центре Лиона произошел взрыв, в результате которого получили легкие ранения 13 человек.


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