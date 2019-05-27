Программу партии "Слуга народа" будет утверждать Зеленский

Эта партия не встанет на тот же путь, по которому шли старые партии.

Программу партии "Слуга народа" будет утверждать Зеленский
Фото: instagram/zelenskiy_official

Программу партии "Слуга народа" будет утверждать Владимир Зеленский. Об этом сказал Дмитрий Разумков на пресс-конференции в понедельник, передает корреспондент LB.ua.

"Партия будет поддерживать все те инициативы , с которыми шёл на выборы Владимир Зеленский. Программу партии будет утверждать Зеленский. Схожая ситуация и с первой пятёркой. Ее будет определять съезд", - ответил Разумков на вопрос о программе политсилы.

Также он подчеркнул, что "Слуга народа" не встанет на тот же путь, по которому шли старые партии. По его словам, партия не продаёт места в списке.

Глава избирательного штаба Александр Корниенко отметил, что действующие нардепы могут попасть в список партии, но не пойдут по мажоритарке.

"Я не скажу, что у нас очередь из депутатов. Возможно, мы будем выходить с предложениями", - сказал Корниенко.

Разумков предположил, что президент не будет рекламировать партию, поскольку будет занят руководством старой.

Корниенко не смог ответить на вопрос, кто будет именно финансировать партию и какой бюджет.

Напомним, сегодня, 27 мая партию "Слуга народа" возглавил Дмитрий Разумков. Бывший руководитель партии Иван Баканов ранее был назначен заместителем главы Службы безопасности Украины.

Главой избирательного штаба назначен Александр Корниенко. Он рассказал, что кандидатов в нардепы от партии будут искать среди 600 тысяч волонтёров, которые регистрировались перед президентскими выборами на сайте Владимира Зеленского.


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