Партию "Слуга народа" возглавил Дмитрий Разумков

Партию "Слуга народа", которая поддерживает президента Владимира Зеленского и является лидером электоральных симпатий в Украине, возглавил политтехнолог Дмитрий Разумков.

Об этом сообщил Разумков на пресс-конференции в понедельник, передает корреспондент LB.ua.

Бывший руководитель партии Иван Баканов ранее был назначен заместителем главы Службы безопасности Украины.

"Недавно прошел съезд партии Слуга народа. Были проведены изменения в руководстве партии. Иван Баканов в связи с тем, что он ушел на государственную службу, не мог занимать дальше занимать эту должность, и партия доверила выполнять эти функции мне", - сказал Разумков.

По его словам, партия "Слуга народа" намерена принять участие во внеочередных парламентских выборах, назначенных на 21 июля.

Главой избирательного штаба назначен Александр Корниенко. Он рассказал, что кандидатов в нардепы от партии будут искать среди 600 тысяч волонтёров, которые регистрировались перед президентскими выборами на сайте Владимира Зеленского.

Кандидаты должны будут пройти трёхэтапную проверку - проверку документов, проверку на добропорядочность и кадровую проверку.

Напомним, исходя из опроса группы "Рейтинг", который проводился 16-21 мая, за партию "Слуга народа" на выборах Верховной Рады по состоянию на середину мая готовы проголосовать 43,8% избирателей (среди тех, кто намерен пойти на выборы и определился с симпатиями).

За "Оппозиционную платформу - За жизнь" готовы проголосовать 10,5% граждан, БПП "Солидарность" - 8,8%, "Батькивщину" - 7,3%, партию "Сила и честь" Игоря Смешко - 5,1%, партию Святослава Вакарчука - 4,6%, Радикальную партию Олега Ляшко – 3,3%, "Оппозиционный блок" - 3,2%.

Согласно этой информации, пока что в Раду проходят четыре партии, еще две - на грани.