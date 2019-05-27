Коломойский заявил, что Тимошенко - его друг и он будет помогать ей на выборах в Раду

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что Юлия Тимошенко - его друг и он будет помогать ей на выборах в Верховную Раду. Об этом он рассказал в интервью "Украинской Правде".

"Тем более, если она меня называет другом, я не могу сказать, что мы с ней не друзья. Мы с ней друзья", - сказал он.

Коломойский также заявил, что его помощь Тимошенко будет заключаться в установлении приемлемых цен на рекламу в его медиахолдинге. Потом он уточнил, что приемлемые цены будут касаться всех.

Олигарх думает, что партия Тимошенко сейчас не очень богатая. К слову, вероятно у Олега Ляшко после президентских выборов тоже партия будет не очень богатой. По словам Коломойского, от него ушел спонсор.

Кроме этого, олигарх сказал, что перед президентскими выборами "1+1" снизил цены на рекламу, "чтобы все имели возможность попасть на телеэкран в том же объеме, в котором и Петр Алексеевич".

Напомним, Коломойский в интервью Financial Times выступил за объявление Украиной дефолта . Он предложил равняться на Грецию и Аргентину и заявил, что не считает дефолт чем-то страшным.

(В 2015 году Греция стала первой развитой страной, которая не заплатила по кредиту Международного валютного фонда, хотя и временно). "Посмотрите на Грецию, какие красавцы, сказали: "500 млрд не вернем", и все, до свидания. Его [греческий сценарий] нужно было применять еще в 2014 году, потому что страну разворовали под покровительством, в том числе и Международного валютного фонда, и под покровительством всех иностранных посольств", - заявлял олигарх.