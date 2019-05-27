"Я считаю, что мы просто разные", - Гройсман о возможном объединении с Порошенко на выборы в Раду
Гройсман идет на выборы во главе партии "Украинская стратегия".
Подавший в отставку премьер-министр Владимир Гройсман подтвердил, что не будет объединяться с другими партиями для участия в досрочных выборах Верховной Рады.
Об этом он заявил в интервью ICTV.
"Для меня участие в выборах - это не просто желание принимать участие в выборах. У меня четкий взгляд на то, что может сделать Украину и украинцев сильнее. И считаю, что эти шаги должны быть реализованы", - цитирует Гройсмана Интерфакс-Украина.
Он подчеркнул, что будет самостоятельно баллотироваться в парламент со своей политической силой, 2с командой людей, которых я считаю достаточно молодыми, энергичными, профессиональными".
Комментируя возможное объединение с политической силой Петра Порошенко, Гройсман сказал: "Такие предложения были, и много политиков говорили между собой о разных возможностях. Я принял решение - я буду идти самостоятельно и это решение для меня является окончательным".
При этом он добавил: "Я считаю, что мы просто разные".
Ранее Владимир Гройсман заявил, что решил возглавить партию "Украинскую стратегию" для участия в досрочных выборах Верховной Рады.
Гройсман возглавил правительство в апреле 2016 года. В 2014 году на досрочных выборах в Раду он баллотировался по спискам Блока Петра Порошенко под №4. 27 ноября 2014 году избран спикером парламента. 31 марта 2015 года возглавил Конституционную комиссию, которая разрабатывала изменения к основному закону, в частности, в сфере децентрализации власти.
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