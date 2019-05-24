США отправят 1,5 тысячи солдат на Ближний Восток

В условиях конфликта с Ираном администрация президента США направляет в регион дополнительный контингент американских войск. Президент США Дональд Трамп сообщил, что на Ближний Восток будут переброшены 1,5 тысячи солдат из соображений безопасности, передает DW.

"Мы хотим иметь защиту на Ближнем Востоке. Мы собираемся отправить сравнительно небольшое количество военнослужащих преимущественно из соображений безопасности", - заявил он в пятницу, 24 мая, в Вашингтоне перед отъездом в Японию, куда он отбыл с визитом.

Президент США вновь обвинил руководство Ирана в насаждении террора по всему миру, подчеркнув, что нельзя допустить, чтобы Тегеран получил ядерное оружие. Одновременно Трамп выразил сомнение в том, что Иран хочет воевать с США .

Только накануне Дональд Трамп заявил, что, несмотря на нынешний кризис в отношениях с Ираном, он не видит необходимости в том, чтобы направлять дополнительный контингент войск на Ближний Восток.

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шенахан сказал, что если дополнительный контингент и будет переброшена на Ближний Восток, то только для защиты тех солдат, которые уже размещены в регионе. "Наша задача - это сдерживание. Речь не идет о войне", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Пентагон может отправить до 120 тыс. военных на Ближний Восток для сдерживания Ирана.

Конфликт между Тегераном и Вашингтоном обострился после того, как Иран отказался от выполнения части обязательств в рамках ядерной сделки. Ранее США вышли из этого соглашения в одностороннем порядке и ввели санкции против нефтяного и банковского секторов иранской экономики.