Зеленский провел встречу с представителями Украины в ТКГ по Донбассу

Президента проинформировали о работе гуманитарной подгруппы.

Зеленский провел встречу с представителями Украины в ТКГ по Донбассу
Ирина Геращенко
Фото: depo.ua

Президент Владимир Зеленский провел встречу с представителями Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом сообщила в Фейсбуке представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко.

"Состоялась встреча представителей украинских гуманитарной группы ТКГ в Минске с новоизбранным президентом Зеленским, на которой также присутствовали руководство Службы безопасности и объединенного центра по вопросам пропавших без вести и заложников, а также вовлеченных в работу группы эксперты", - написала она.

Геращенко сообщила, что на встрече Зеленского проинформировали о работе гуманитарной группы, деталях переговоров, отстаиваемых позициях, фамилиях и списках заложников и другую проблематику.

"Если наша информация и эта «институциональная память» поможет освободить наших, за которых мы искренне боролись все эти годы - это будет важно. Надеюсь, в ближайшее время новая команда определится с новыми участниками минских групп", - добавила она.

Напомним, следующая встреча Трехсторонней контактной группы по Донбассу состоится 5 июня.

19 мая представитель Украины в переговорах ТКГ Евгений Марчук заявил о выходе из Минского процесса. Экс-министр обороны, экс-секретарь СНБО, экс-премьер-министр Украины, генерал армии Марчук стал представителем Украины в ТКГ в ноябре 2018 года после того, как с этой должности уволился Леонид Кучма. До этого с 2014 года Марчук представлял Украину в группе по безопасности.

Ранее с должности уполномоченного президента по мирному урегулированию на Донбассе уволилась Ирина Геращенко.

12 февраля 2015 года участники ТКГ в Минске подписали "Комплекс мер по выполнению Минских соглашений". Эти договоренности, в частности, предусматривали незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также отвод тяжелого вооружения обеими сторонами на равные расстояния. Предусматривалось также восстановление Украины полного контроля над госграницей; вывод из Донбасса роSSийских наемников и незаконных вооруженных формирований и техники.


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