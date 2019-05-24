ЦИК назвала суммы залогов на выборах Верховной Рады

На одномандатном округе - 42 тыс. грн, на многомандатном - 4,2 млн грн.

?ЦИК назвала суммы залогов на выборах Верховной Рады
Фото: пресс-служба президента

Центральная избирательная комиссия назвала суммы залогов на выборах Верховной Рады.

На сайте ЦИК говорится, что партия, которая выдвинула избирательный список кандидатов в общегосударственном округе, должна внести 4,173 миллиона гривен.

Сумма залога для кандидатов на одномандатном округе составляет 41,73 тысячи гривен.

Напомним, 21 мая Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады 8 созыва и назначении досрочных выборов. Они состоятся 21 июля. Основанием для роспуска было указано отсутствие коалиции в Верховной Раде.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
У Зеленского во время инаугурации упало президентское удостоверениеУ Зеленского во время инаугурации упало президентское удостоверение
Зеленский уволил Муженко и назначил начальником Генштаба участника боев за Иловайск генерала ХомчакаЗеленский уволил Муженко и назначил начальником Генштаба участника боев за Иловайск генерала Хомчака
Елена Зеркаль стала замглавы АПЕлена Зеркаль стала замглавы АП
Глава АП предложил референдум о заключении мирных договоренностей с РоSSиейГлава АП предложил референдум о заключении мирных договоренностей с РоSSией
Зеленский запустил влог о жизни президентаЗеленский запустил влог о жизни президента
Блок рекламы


Похожие новости
Верховный Суд получил иск о незаконности роспуска РадыВерховный Суд получил иск о незаконности роспуска Рады
Указ о роспуске Рады и досрочных выборах вступил в силуУказ о роспуске Рады и досрочных выборах вступил в силу
Парубий созвал внеочередное заседание Рады на 12:00 средыПарубий созвал внеочередное заседание Рады на 12:00 среды
Зеленский попросил созвать внеочередное заседание Рады на 22 маяЗеленский попросил созвать внеочередное заседание Рады на 22 мая
Зеленский: главный аргумент для роспуска Рады - низкий уровень доверия гражданЗеленский: главный аргумент для роспуска Рады - низкий уровень доверия граждан
Досрочные выборы Верховной Рады состоятся 21 или 28 июляДосрочные выборы Верховной Рады состоятся 21 или 28 июля
Консультации Зеленского с лидерами фракций о роспуске Рады состоятся 21 маяКонсультации Зеленского с лидерами фракций о роспуске Рады состоятся 21 мая
Климкин подал в отставку и объявил об участии в парламентских выборахКлимкин подал в отставку и объявил об участии в парламентских выборах
Совет Европы разрешил РоSSии принять участие в выборах нового генсекаСовет Европы разрешил РоSSии принять участие в выборах нового генсека
«Народный фронт» готовится выйти из коалиции, чтобы предотвратить роспуск Рады«Народный фронт» готовится выйти из коалиции, чтобы предотвратить роспуск Рады
Последние новости
Подгружаем последние новости