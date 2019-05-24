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ЦИК назвала суммы залогов на выборах Верховной Рады На одномандатном округе - 42 тыс. грн, на многомандатном - 4,2 млн грн. Фото: пресс-служба президента Центральная избирательная комиссия назвала суммы залогов на выборах Верховной Рады. На сайте ЦИК говорится, что партия, которая выдвинула избирательный список кандидатов в общегосударственном округе, должна внести 4,173 миллиона гривен. Сумма залога для кандидатов на одномандатном округе составляет 41,73 тысячи гривен. Напомним, 21 мая Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады 8 созыва и назначении досрочных выборов. Они состоятся 21 июля. Основанием для роспуска было указано отсутствие коалиции в Верховной Раде.

LB.ua

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