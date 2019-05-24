Зеленский отменил назначение сотрудника администрации Порошенко в Нацсовет
Горковенко собирается судиться за должность.
Президент Владимир Зеленский отменил два кадровых указа своего предшественника Петра Порошенко о кадровых изменениях в Национальном совете по телевидению и радиовещанию, которые состоялись в начале мая.
Речь идет об увольнении Юрия Артеменко с должности члена Нацсовета и назначении вместо него Владимира Горковенко.
Указами №322-323 от 24 мая Зеленский отменил эти решения Порошенко, а указом №324 - повторно уволил Артеменко, который получил должность в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ).
Горковенко во время пресс-конференции в пятницу дал понять, что считает указы Зеленского незаконными.
"Это значит что или я сам написал заявление, - а я не писал, - или я умер. Очевидно, наверно второе решение: я умер", - сказал он журналистам.
"У нас правовое государство, и суды еще никто не отменял", - добавил Горковенко.
Напомним, что Горковенко раньше работал заведующим отделом в Главном департаменте информационной политики Администрации Президента.
Президент Украины назначает на должности и освобождает от должностей половину состава Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Другую половину назначает Верховная Рада.
Нацсовет состоит из восьми человек, срок их полномочий - пять лет с дня назначения.
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Политика
24.05.2019 21:39