?Зеленский отменил назначение сотрудника администрации Порошенко в Нацсовет

Президент Владимир Зеленский отменил два кадровых указа своего предшественника Петра Порошенко о кадровых изменениях в Национальном совете по телевидению и радиовещанию, которые состоялись в начале мая.

Речь идет об увольнении Юрия Артеменко с должности члена Нацсовета и назначении вместо него Владимира Горковенко.

Указами №322-323 от 24 мая Зеленский отменил эти решения Порошенко, а указом №324 - повторно уволил Артеменко, который получил должность в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ).

Горковенко во время пресс-конференции в пятницу дал понять, что считает указы Зеленского незаконными.

"Это значит что или я сам написал заявление, - а я не писал, - или я умер. Очевидно, наверно второе решение: я умер", - сказал он журналистам.

"У нас правовое государство, и суды еще никто не отменял", - добавил Горковенко.

Напомним, что Горковенко раньше работал заведующим отделом в Главном департаменте информационной политики Администрации Президента.

Президент Украины назначает на должности и освобождает от должностей половину состава Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Другую половину назначает Верховная Рада.

Нацсовет состоит из восьми человек, срок их полномочий - пять лет с дня назначения.