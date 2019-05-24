Депутат запорожского облсовета Гришин проигнорировал 8 повесток о вызове на допрос в прокуратуру

В прошлом году политик сбил насмерть пешехода.

Депутат запорожского облсовета Гришин проигнорировал 8 повесток о вызове на допрос в прокуратуру
ДТП произошло на Харьковском шоссе
Фото: "Информатор"

Депутат запорожского облсовета Ярослав Гришин игнорирует судебные повестки по делу о прошлогоднем ДТП, в котором погиб пешеход. Об этом сообщила прокуратура Запорожской области.

Пресс-служба прокуратура опубликовала повестку о вызове Гришина на допрос. По данным ведомства, в течение 2 месяцев Гришина 8 раз вызывали в прокуратуру для проведения следственных действий, но он ни разу по вызовам не явился и о причинах своей неявки не сообщил.

Также прокуратура сообщает о 2 случаях неявки Гришина к следственному судье.

В связи с этим правоохранители опубликовали повестку о вызове депутата в облпрокуратуру на допрос 27 мая в качестве свидетеля и для участия в следственном эксперименте.

ДТП, в котором он фигурирует как участник, произошло 24 июня 2018 года на трассе «Харьков - Симферополь» возле села Григорьевка Запорожского района. Гришин на своей странице в социальной сети Facebook сообщил, что он находился за рулем автомобиля и во время движения в темное время суток сбил выбежавшего на дорогу пьяного обнаженного мужчину. Впоследствии пострадавший пешеход скончался от полученных травм в больнице.

Напомним, Гришин баллотировался на должность мэра Запорожья от партии "Укроп", его поддержали около 32 тыс. избирателей (12%).


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
У Зеленского во время инаугурации упало президентское удостоверениеУ Зеленского во время инаугурации упало президентское удостоверение
Зеленский уволил Муженко и назначил начальником Генштаба участника боев за Иловайск генерала ХомчакаЗеленский уволил Муженко и назначил начальником Генштаба участника боев за Иловайск генерала Хомчака
Елена Зеркаль стала замглавы АПЕлена Зеркаль стала замглавы АП
Глава АП предложил референдум о заключении мирных договоренностей с РоSSиейГлава АП предложил референдум о заключении мирных договоренностей с РоSSией
Зеленский запустил влог о жизни президентаЗеленский запустил влог о жизни президента
Блок рекламы


Похожие новости
Трое депутатов Бундестага от пророSSийской партии въезжали в Крым по диппаспортамТрое депутатов Бундестага от пророSSийской партии въезжали в Крым по диппаспортам
В МИД признали, что предлагали президенту присвоить дипломатический ранг трем депутатамВ МИД признали, что предлагали президенту присвоить дипломатический ранг трем депутатам
Портнов провел на допросе в ГПУ "3,5 прекрасных часа"Портнов провел на допросе в ГПУ "3,5 прекрасных часа"
ГПУ вызывает Портнова на допрос по делам Майдана, - ГорбатюкГПУ вызывает Портнова на допрос по делам Майдана, - Горбатюк
Депутата Ужгородского горсовета заставили заплатить в бюджет более 1 млн гривен, - ГПУДепутата Ужгородского горсовета заставили заплатить в бюджет более 1 млн гривен, - ГПУ
Лещенко решил подать в суд на прокуратуруЛещенко решил подать в суд на прокуратуру
МИД Чехии осудил поездку депутата в подконтрольный боевикам ДонецкМИД Чехии осудил поездку депутата в подконтрольный боевикам Донецк
Обвиняемый во взяточничестве депутат Розенблат подал иск к Порошенко и СытникуОбвиняемый во взяточничестве депутат Розенблат подал иск к Порошенко и Сытнику
Депутата Черниговского горсовета задержали за шантаж строительной компанииДепутата Черниговского горсовета задержали за шантаж строительной компании
В Черкассах задержали депутата облсовета из-за взятки в $140 тыс.В Черкассах задержали депутата облсовета из-за взятки в $140 тыс.
Последние новости
Подгружаем последние новости