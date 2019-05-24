Депутат запорожского облсовета Гришин проигнорировал 8 повесток о вызове на допрос в прокуратуру

Депутат запорожского облсовета Ярослав Гришин игнорирует судебные повестки по делу о прошлогоднем ДТП, в котором погиб пешеход. Об этом сообщила прокуратура Запорожской области.

Пресс-служба прокуратура опубликовала повестку о вызове Гришина на допрос. По данным ведомства, в течение 2 месяцев Гришина 8 раз вызывали в прокуратуру для проведения следственных действий, но он ни разу по вызовам не явился и о причинах своей неявки не сообщил.

Также прокуратура сообщает о 2 случаях неявки Гришина к следственному судье.

В связи с этим правоохранители опубликовали повестку о вызове депутата в облпрокуратуру на допрос 27 мая в качестве свидетеля и для участия в следственном эксперименте.

ДТП, в котором он фигурирует как участник, произошло 24 июня 2018 года на трассе «Харьков - Симферополь» возле села Григорьевка Запорожского района. Гришин на своей странице в социальной сети Facebook сообщил, что он находился за рулем автомобиля и во время движения в темное время суток сбил выбежавшего на дорогу пьяного обнаженного мужчину. Впоследствии пострадавший пешеход скончался от полученных травм в больнице.

Напомним, Гришин баллотировался на должность мэра Запорожья от партии "Укроп", его поддержали около 32 тыс. избирателей (12%).