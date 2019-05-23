Экс-помощницу госсекретаря США не пустили в РоSSию
Виктория Нуланд находится в "черных" списках РФ в ответ на американские санкционные списки.
РоSSия отказала в визе бывшему помощнику государственного секретаря США Виктории Нуланд, передает Интерфакс.
"Нуланд было отказано в роSSийской визе, она находится в "черных" списках РФ в ответ на американские санкционные списки", - пояснили в роSSийском МИДе.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что Нуланд запросила роSSийскую визу для участия в закрытой международной конференции, организованной РоSSийским советом по международным делам (РСМД), Немецким обществом внешней политики (DGAP) и Школой перспективных международных исследований университета Джона Хопкинса (SAIS). Мероприятие проходило в Москве 20-21 мая.
Имя Нуланд числилось в списке участников форума, оказавшегося в распоряжении газеты.
Издание напоминает, что в отличие от американского "черного списка" роSSийский реестр нигде в полном объеме не публиковался. О том, что им запрещен въезд в РФ, американские граждане нередко узнают уже после подачи документов на визу. Ранее в получении роSSийской визы было отказано нескольким американским конгрессменам и бывшему послу США в РФ Майклу Макфолу.
Нуланд, которая курировала в госдепе постсоветское пространство, включая РоSSию и Украину, покинула пост сразу после инаугурации Дональда Трампа в 2017 году.
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