Экс-помощницу госсекретаря США не пустили в РоSSию

Виктория Нуланд находится в "черных" списках РФ в ответ на американские санкционные списки.

Экс-помощницу госсекретаря США не пустили в РоSSию

РоSSия отказала в визе бывшему помощнику государственного секретаря США Виктории Нуланд, передает Интерфакс.

"Нуланд было отказано в роSSийской визе, она находится в "черных" списках РФ в ответ на американские санкционные списки", - пояснили в роSSийском МИДе.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что Нуланд запросила роSSийскую визу для участия в закрытой международной конференции, организованной РоSSийским советом по международным делам (РСМД), Немецким обществом внешней политики (DGAP) и Школой перспективных международных исследований университета Джона Хопкинса (SAIS). Мероприятие проходило в Москве 20-21 мая.

Имя Нуланд числилось в списке участников форума, оказавшегося в распоряжении газеты.

Издание напоминает, что в отличие от американского "черного списка" роSSийский реестр нигде в полном объеме не публиковался. О том, что им запрещен въезд в РФ, американские граждане нередко узнают уже после подачи документов на визу. Ранее в получении роSSийской визы было отказано нескольким американским конгрессменам и бывшему послу США в РФ Майклу Макфолу.

Нуланд, которая курировала в госдепе постсоветское пространство, включая РоSSию и Украину, покинула пост сразу после инаугурации Дональда Трампа в 2017 году.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
У Зеленского во время инаугурации упало президентское удостоверениеУ Зеленского во время инаугурации упало президентское удостоверение
Зеленский уволил Муженко и назначил начальником Генштаба участника боев за Иловайск генерала ХомчакаЗеленский уволил Муженко и назначил начальником Генштаба участника боев за Иловайск генерала Хомчака
Елена Зеркаль стала замглавы АПЕлена Зеркаль стала замглавы АП
Глава АП предложил референдум о заключении мирных договоренностей с РоSSиейГлава АП предложил референдум о заключении мирных договоренностей с РоSSией
Зеленский запустил влог о жизни президентаЗеленский запустил влог о жизни президента
Блок рекламы


Похожие новости
Боевики "ДНР" не пропустили выпусников школ на внешнее оцениваниеБоевики "ДНР" не пропустили выпусников школ на внешнее оценивание
МВД и ГосЧС запустили систему авианадзора над безопасностьюМВД и ГосЧС запустили систему авианадзора над безопасностью
Супрун в Женеве призвала исключить РоSSию из Совбеза ООНСупрун в Женеве призвала исключить РоSSию из Совбеза ООН
У Зеленского запустили видеоролик за роспуск Верховной Рады
Почти 5 тысяч украинцев не выпустили за границу в 2018 годуПочти 5 тысяч украинцев не выпустили за границу в 2018 году
В Грузию не пустили колонну роSSийских байкеровВ Грузию не пустили колонну роSSийских байкеров
Польша призвала РоSSию отказаться от выдачи паспортов на оккупированном ДонбассеПольша призвала РоSSию отказаться от выдачи паспортов на оккупированном Донбассе
Участников митинга "Спасибо, Петр" пустили на улицу Банковую, к ним вышел ПорошенкоУчастников митинга "Спасибо, Петр" пустили на улицу Банковую, к ним вышел Порошенко
Ляшко послал Вилкула в РоSSию из-за языкового вопросаЛяшко послал Вилкула в РоSSию из-за языкового вопроса
Украина за год экстрадировала в РоSSию 22 человекУкраина за год экстрадировала в РоSSию 22 человек
Последние новости
Подгружаем последние новости