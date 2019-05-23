Вдовы бойцов ВСУ провели пикет на Банковой против референдума, предложенного командой Зеленского

Фото: Lb.ua

В четверг, 23 мая, вдовы бойцов Вооруженных сил Украины провели пикет на Банковой против референдума о мирном договоре с Россией , который был предложен главой Администрации президента Андреем Богданом.

Они расставили на ступеньках Администрации фотографии погибших военных. Одна из женщин пришла с плакатом: "11 августа 2014 года во время артобстрела села Степановка 17 ОМСБр и 18 ОМБр РФ с территории РоSSии был убит мой муж. Вы собираетесь договариваться с убийцами?"

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Напомним, глава Администрации президента Андрей Богдан, назначенный на должность вопреки закону о люстрации, 21 мая заявил, что Зеленский рассматривает возможность вынесения вопроса о заключении договоренностей с Россией о мире по войне на Донбассе на всенародный референдум.

Его предложение было раскритиковано председателем Верховной Рады Андреем Парубием, бывшим президентом Петром Порошенко и другими политиками.

Президент Владимир Зеленский через два дня сказал, что будет не референдум, а всеукраинский опрос.