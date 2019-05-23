На Майдане Независимости впервые помыли Стелу
В Киеве прошла социальная акция Clean day.
Сегодня, 23 мая в Киеве, на Майдане Независимости в 12.00 началась социальная акция Clean day, в рамках которой помыли Монумен Независимости. Об этом сообщает корреспондент LB.ua.
Отмечается, что это сделали впервые за все время существования постамента.
Монумент Независимости построили в честь 10-летия независимости Украины в 2001 году. Он Представляет собой 52-метровую колонну, увенчанную фигурой девушки Оранта в украинском национальном костюме с калиновой ветвью в руках. Общая высота памятника - 62 метра.
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23.05.2019 16:15