Венецианская комиссия оценит украинский закон о языке

Президент комиссии получил письмо с просьбой предоставить заключение по закону.

Венецианская комиссия оценит украинский закон о языке
Фото: unba.org.ua

Венецианская комиссия (Комиссия за демократию через право Совета Европы) получила запрос оценить украинский закон о языке.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу Совета Европы.

Отмечается, что 22 мая президент Венецианской комиссии получил письмо с просьбой предоставить заключение по закону "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного языка".

Напомним, закон о языке предусматривает украинизацию всех общественных сфер жизни. Украинский язык - государственный, это язык деятельности госорганов, делопроизводства и документооборота, судопроизводства, Вооруженных сил, правоохранительных органов, сферы работы и образования.

Верховная Рада 25 апреля приняла его во втором чтении и в целом. Поправки к документу парламентарии рассматривали на пленарных заседаниях почти два месяца - с 28 февраля. 15 мая президент Петр Порошенко подписал закон.

20 мая Совет безопасности ООН отказался рассматривать украинский закон о языке по требованию РоSSии.


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