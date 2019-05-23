Луценко: к ответственности готов, но после НАБУ

Генпрокурор дал понять, что в отставку не подаст.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Национальное антикоррупционное бюро не справилось с возложенными на него задачами и должно ответить за это.

Об этом говорится в видеообращении Луценко, опубликованном в фейсбуке.

"В последнее время много говорится о необходимости тотальной смены руководства государства, в частности руководителей правоохранительных структур, которые, мол, не справились с проблемой борьбы с коррупцией в нашей стране. Я никогда не прогибал и не прогну позвоночник ради ни одной должности - для меня все они временные. К ответственности готов, но хотел бы разобраться, кто работал, а кто саботировал поставленные законом задачи", - сказал он.

После этого он рассказал, что Генеральная прокуратура вместе с Национальной полицией, Фискальной службой, Службой безопасности Украины и Государственным бюро расследований добилась 2876 обвинительных приговоров по коррупционным делам, тогда как САП и НАБУ - ни одного.

"Мы работали, работаем и будем работать эффективно в рамках того, что закон позволяет нам. САП и НАБУ явно не справились с поставленными задачами. Причем именно НАБУ, которое много говорит, но показывает нулевой результат, руководитель которого назначается указом президента, с моей точки зрения, должно ответить за провал борьбы с высокопоставленной коррупцией первым. Мы - работаем дальше", - сказал Луценко.