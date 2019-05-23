В МИД признали, что предлагали президенту присвоить дипломатический ранг трем депутатам

Чтобы отметить роль этих лиц в продвижении интересов Украины и противодействии роSSийской агрессии.

Представление на присвоение дипломатического ранга трем депутатам ВР было сформировано в МИД Украины.

Об этом говорится в ответе МИД на запрос LB.ua.

«26 апреля 2019 Министр иностранных дел Украины Павел Климкин внес предложение Президенту Украины о присвоении ранга Чрезвычайного и Полномочного Посла Председателю Постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ Владимиру Арьеву, Председателю Постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее ОБСЕ Артуру Герасимову и заместителю председателя Постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ Георгию Логвинскому», - говорится в ответе.

По информации МИД , это предложение было "формально внесено чтобы отметить роль этих лиц в продвижении интересов Украины и противодействии роSSийской агрессии, и не предполагала дальнейшего осуществления ими деятельности в системе дипломатической службы Украины".

«Их работа в рамках парламентских ассамблей, которые являются неотъемлемыми частями указанных международных организаций, значительно препятствовала дестабилизирующей деятельности РФ в последние годы», - утверждают дипломаты.

В МИД подчеркивают, что представление и присвоение рангов состоялось в соответствии с украинским законодательством.

Так, согласно п.6 статьи 22 «Закона о дипслужбе», Граждане Украины, которые занимают должности в секретариатах, органах международных организаций и иностранных юрисдикционных органах, членом или участником которых является Украина, пользуются привилегиями и иммунитетами в соответствии с международными договорами, определяющие объем таких привилегий и иммунитетов. Гражданам, которые занимают руководящие должности в указанных органах, может быть присвоен дипломатический ранг в порядке, предусмотренном частью четвертой статьи 25 настоящего Закона.

А часть четвертая статьи 25 настоящего Закона "определяет, что" Дипломатические ранги Чрезвычайного и Полномочного Посла, Чрезвычайного и Полномочного Посланника первого класса, Чрезвычайного и Полномочного Посланника второго класса присваиваются дипломатическим служащим Президентом Украины по представлению Министра иностранных дел Украины ".

Ранее LB.ua сообщал, что источники в МИД отрицали отправку представления на присвоение ранга, что нарушило процедуру.