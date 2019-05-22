Украина направила в Совбез ООН разъяснение о "языковом законе"

Письмо будет опубликовано как официальный документ Совбеза.

Постоянный представитель Украины в Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко направил главе Совета безопасности письмо относительно "языкового закона".

Об этом сообщает миссия Украины в ООН в Twitter .

"Ельченко направил главе Совета безопасности письмо относительно закона Украины" Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и аргументацию о том, почему этот закон не относится к повестке дня Совбеза ООН ", - говорится в сообщении.

В.Єльченко надіслав голові Ради Безпеки лист щодо Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» та аргументацію про те, чому цей закон не відноситься до порядку денного Радбезу ООН .



Лист буде опублікований в ООН як офіційний документ Ради Безпеки pic.twitter.com/SZDxX14DWE — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 22 мая 2019 г.

Отмечается, что письмо будет опубликовано в ООН как официальный документ Совета безопасности.

Напомним, 20 мая Совбез ООН отказался рассматривать украинский закон о языке по требованию РоSSии.

15 мая президент Петр Порошенко подписал закон об украинском языке. Ранее за него проголосовала Рада, а так же подписал Парубий.

Закон предусматривает украинизацию всех общественных сфер жизни. Украинский язык - государственный, это язык деятельности госорганов, делопроизводства и документооборота, судопроизводства, Вооруженных сил, правоохранительных органов, сферы работы и образования.