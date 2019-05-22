Украина направила в Совбез ООН разъяснение о "языковом законе"

Письмо будет опубликовано как официальный документ Совбеза.

Постоянный представитель Украины в Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко направил главе Совета безопасности письмо относительно "языкового закона".

Об этом сообщает миссия Украины в ООН в Twitter.

"Ельченко направил главе Совета безопасности письмо относительно закона Украины" Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и аргументацию о том, почему этот закон не относится к повестке дня Совбеза ООН", - говорится в сообщении.

В.Єльченко надіслав голові Ради Безпеки лист щодо Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» та аргументацію про те, чому цей закон не відноситься до порядку денного Радбезу ООН.

Лист буде опублікований в ООН як офіційний документ Ради Безпеки pic.twitter.com/SZDxX14DWE

— UKR Mission to UN (@UKRinUN) 22 мая 2019 г.

Отмечается, что письмо будет опубликовано в ООН как официальный документ Совета безопасности.

Напомним, 20 мая Совбез ООН отказался рассматривать украинский закон о языке по требованию РоSSии.

15 мая президент Петр Порошенко подписал закон об украинском языке. Ранее за него проголосовала Рада, а так же подписал Парубий.

Закон предусматривает украинизацию всех общественных сфер жизни. Украинский язык - государственный, это язык деятельности госорганов, делопроизводства и документооборота, судопроизводства, Вооруженных сил, правоохранительных органов, сферы работы и образования.


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