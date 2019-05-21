Глава АП Богдан заявил о приостанавлении своей адвокатской деятельности
"С момента, когда я заступаю на службу, я сдаю свою адвокатскую лицензию".
Глава Администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что приостанавливает свою адвокатскую деятельность.
Соответствующее заявление он сделал в эфире "112 Украина".
"Я профессиональный адвокат, и люди, которые здесь присутствуют, могут засвидетельствовать, что я был адвокатом многих политиков во всех лагерях, которые представлены здесь. В действительности я являюсь адвокатом определенного бизнес-крыла, определенного олигарха, но с момента, когда я заступаю на службу, я сдаю свою адвокатскую лицензию, это прописано... в международной практике, в тех же самых США, где является адвокатом Джулиани. Он является только адвокатом определенной персоналии, он не является официальным представителем...", - сообщил Богдан.
Он отметил, что с момента вступления на должность официально приостанавливает свою адвокатскую деятельность.
"Это официально публикуется в реестре адвокатов, и с этого момента любой человек может зайти, посмотреть и сказать, что я не адвокат и не представляю ни одного человека ни в уголовном, ни в любом другом процессе", - добавил Богдан.
Напомним, что Андрей Богдан назначен главой Администрации президента Украины. Ранее он был советником Зеленского по юридическим вопросам. Также Богдан является личным адвокатом бизнесмена Игоря Коломойского.
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