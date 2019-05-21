Глава АП Богдан заявил о приостанавлении своей адвокатской деятельности

"С момента, когда я заступаю на службу, я сдаю свою адвокатскую лицензию".

Глава АП Богдан заявил о приостанавлении своей адвокатской деятельности
Фото: Анна Стешенко

Глава Администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что приостанавливает свою адвокатскую деятельность.

Соответствующее заявление он сделал в эфире "112 Украина".

"Я профессиональный адвокат, и люди, которые здесь присутствуют, могут засвидетельствовать, что я был адвокатом многих политиков во всех лагерях, которые представлены здесь. В действительности я являюсь адвокатом определенного бизнес-крыла, определенного олигарха, но с момента, когда я заступаю на службу, я сдаю свою адвокатскую лицензию, это прописано... в международной практике, в тех же самых США, где является адвокатом Джулиани. Он является только адвокатом определенной персоналии, он не является официальным представителем...", - сообщил Богдан.

Он отметил, что с момента вступления на должность официально приостанавливает свою адвокатскую деятельность.

"Это официально публикуется в реестре адвокатов, и с этого момента любой человек может зайти, посмотреть и сказать, что я не адвокат и не представляю ни одного человека ни в уголовном, ни в любом другом процессе", - добавил Богдан.

Напомним, что Андрей Богдан назначен главой Администрации президента Украины. Ранее он был советником Зеленского по юридическим вопросам. Также Богдан является личным адвокатом бизнесмена Игоря Коломойского.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Администрации Порошенко "по ошибке" наградили фигуранта дела НАБУВ Администрации Порошенко "по ошибке" наградили фигуранта дела НАБУ
У Зеленского во время инаугурации упало президентское удостоверениеУ Зеленского во время инаугурации упало президентское удостоверение
Зеленский уволил Муженко и назначил начальником Генштаба участника боев за Иловайск генерала ХомчакаЗеленский уволил Муженко и назначил начальником Генштаба участника боев за Иловайск генерала Хомчака
Елена Зеркаль стала замглавы АПЕлена Зеркаль стала замглавы АП
Филарет заявил, что управлять ПЦУ должен был он, а не ЕпифанийФиларет заявил, что управлять ПЦУ должен был он, а не Епифаний
Блок рекламы


Похожие новости
Богдан назначен главой АП вопреки рекомендациям Волкера, - СМИБогдан назначен главой АП вопреки рекомендациям Волкера, - СМИ
Глава АП предложил референдум о заключении мирных договоренностей с РоSSиейГлава АП предложил референдум о заключении мирных договоренностей с РоSSией
Экс-глава Конституционного суда Шевчук обжаловал свое увольнениеЭкс-глава Конституционного суда Шевчук обжаловал свое увольнение
Администрацию президента возглавил Богдан (обновлено)Администрацию президента возглавил Богдан (обновлено)
Экс-глава СБУ Хорошковский вернулся в Украину, - СМИЭкс-глава СБУ Хорошковский вернулся в Украину, - СМИ
Зеленский заявил о намерении продолжить политику по усилению антироSSийских санкцийЗеленский заявил о намерении продолжить политику по усилению антироSSийских санкций
Гройсман заявил об отставке
Зеленский заявил, что следующие пять лет сделает все, чтобы украинцы не плакалиЗеленский заявил, что следующие пять лет сделает все, чтобы украинцы не плакали
Зеленский заявил, что распускает Верховную РадуЗеленский заявил, что распускает Верховную Раду
Глава СБУ Грицак подал в отставкуГлава СБУ Грицак подал в отставку
Последние новости
Подгружаем последние новости