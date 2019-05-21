Экс-глава Конституционного суда Шевчук обжаловал свое увольнение

Адвокат Шевчука считает дело очень простым.

Экс-глава Конституционного суда Шевчук обжаловал свое увольнение
Фото: прес-служба КС

Бывший глава Конституционного Суда Станислав Шевчук обжаловал свое увольнение. Об этом журналистам сказал его адвокат Андрей Федур.

В 11:55 защитник подал иск в канцелярию Окружного административного суда Киева. Истец просит суд восстановить его и в должности судьи и в должности главы КС.

Федур считает это дело чрезвычайно простым. "В этом деле нет никаких политических аспектов", - сказал он.

Адвокат отметил, что иск подан именно 21 мая, чтобы не сорвать инаугурацию новоизбранного Президента Владимира Зеленского, которая состоялась 20 мая.

Напомним, 14 мая КС выразил недоверие главе суда Шевчука и уволил его с должности судьи.


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