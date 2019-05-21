Представителем Зеленского в Раде стал Руслан Стефанчук

Стефанчук и Федоров назначены советниками президента.

Представителем Зеленского в Раде стал Руслан Стефанчук
Фото: Макс Левин

Президент Владимир Зеленский назначил Руслана Стефанчука и Михаила Федорова своими советниками.

Соответствующие указы появились на сайте президента.

Указы №312 и №313 обнародованы 21 мая.

Согласно указу Руслан Стефанчук будет представителем президента в Верховной Раде Украины.

Новый представитель президента в парламенте - адвокат, доктор юридических наук, в 2011-2013 работал завотделом проблем развития национального законодательства в Институте законодательства Рады.

Уроженцу Тернополя Руслану Стефанчуку 43 года. В 2019 году стал идеологом штаба Владимира Зеленского на президентских выборах. Познакомился с Зеленским в студенческие годы благодаря КВН.

28-летний основатель компании маркетингового агентства SMMSTUDIO Михаил Федоров родился в Запорожье, учился в Запорожском национальном университете. Участвовал в проекте "Суперлюди".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Администрации Порошенко "по ошибке" наградили фигуранта дела НАБУВ Администрации Порошенко "по ошибке" наградили фигуранта дела НАБУ
У Зеленского во время инаугурации упало президентское удостоверениеУ Зеленского во время инаугурации упало президентское удостоверение
Зеленский уволил Муженко и назначил начальником Генштаба участника боев за Иловайск генерала ХомчакаЗеленский уволил Муженко и назначил начальником Генштаба участника боев за Иловайск генерала Хомчака
Елена Зеркаль стала замглавы АПЕлена Зеркаль стала замглавы АП
Филарет заявил, что управлять ПЦУ должен был он, а не ЕпифанийФиларет заявил, что управлять ПЦУ должен был он, а не Епифаний
Блок рекламы


Похожие новости
Елена Зеркаль стала замглавы АПЕлена Зеркаль стала замглавы АП
Дипломатическим советником Зеленского может стать Елена Зеркаль, а главой МИД Вадим ПристайкоДипломатическим советником Зеленского может стать Елена Зеркаль, а главой МИД Вадим Пристайко
"Оппоблок" призвал Зеленского разблокировать захваченный РФ Донбасс"Оппоблок" призвал Зеленского разблокировать захваченный РФ Донбасс
Премьер и королева Британии поздравили Зеленского (Обновлено)Премьер и королева Британии поздравили Зеленского (Обновлено)
Консультации Зеленского с лидерами фракций о роспуске Рады состоятся 21 маяКонсультации Зеленского с лидерами фракций о роспуске Рады состоятся 21 мая
У Зеленского во время инаугурации упало президентское удостоверениеУ Зеленского во время инаугурации упало президентское удостоверение
Кличко приезжал на инаугурацию Зеленского на велосипедеКличко приезжал на инаугурацию Зеленского на велосипеде
Официальный сайт президента Украины начали обновлять под ЗеленскогоОфициальный сайт президента Украины начали обновлять под Зеленского
Яценюк заявил, что не уважает людей, которые уважают СталинаЯценюк заявил, что не уважает людей, которые уважают Сталина
США обнародовали состав делегации на инаугурацию ЗеленскогоСША обнародовали состав делегации на инаугурацию Зеленского
Последние новости
Подгружаем последние новости