Представителем Зеленского в Раде стал Руслан Стефанчук
Стефанчук и Федоров назначены советниками президента.
Президент Владимир Зеленский назначил Руслана Стефанчука и Михаила Федорова своими советниками.
Соответствующие указы появились на сайте президента.
Указы №312 и №313 обнародованы 21 мая.
Согласно указу Руслан Стефанчук будет представителем президента в Верховной Раде Украины.
Новый представитель президента в парламенте - адвокат, доктор юридических наук, в 2011-2013 работал завотделом проблем развития национального законодательства в Институте законодательства Рады.
Уроженцу Тернополя Руслану Стефанчуку 43 года. В 2019 году стал идеологом штаба Владимира Зеленского на президентских выборах. Познакомился с Зеленским в студенческие годы благодаря КВН.
28-летний основатель компании маркетингового агентства SMMSTUDIO Михаил Федоров родился в Запорожье, учился в Запорожском национальном университете. Участвовал в проекте "Суперлюди".
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
21.05.2019 19:56