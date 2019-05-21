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Замглавы АП Рябошапка будет отвечать за судебную реформу Советник Зеленского стал заместителем Андрея Богдана. Руслан Рябошапка Руслан Рябошапка назначен заместителем главы Администрации президента Владимира Зеленского. Указ №308 от 21 мая опубликован на сайте главы государства. Бывший член Национального агентства по противодействию коррупции Руслан Рябошапка был главным специалистом по правоохранительной и антикоррупционной политике в штабе Владимира Зеленского. Вместе с экс-министром финансов Александром Данилюком Рябошапка в начале мая посетили Брюссель, где провели встречу с послами Европейского Союза. По данным источников LB.ua, Рябошапка в АП будет заниматься вопросами судебной реформы. Напомним, источники LB.ua сообщили, что Александр Данилюк будет назначен секретарем СНБО. Ранее Зеленский назначил главой Администрации Президента Андрея Богдана.

LB.ua

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