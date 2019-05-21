"Украина готова идти правильными, честными шагами в ЕС", - Зеленский

Зеленский провел встречу с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с вице-президентом Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем. В ходе встречи стороны обсудили, в частности, противодействие агрессии Кремля на Донбассе, перспективы деоккупации Крыма и продолжение сотрудничества с Европейским Союзом.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Фото: пресс-служба президента Владимир Зеленский и вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович

В частности, президент подчеркнул, что для продолжения сотрудничества с Евросоюзом украинская сторона готова проводить дополнительные встречи. "Чтобы Европейский Союз знал и не сомневался, что Украина готова идти правильными, честными шагами в ЕС ", - добавил Владимир Зеленский.

Также в ходе встречи речь шла о проведении очередного раунда трехсторонних переговоров в формате Украина - ЕС - РоSSия по подготовке к заключению газового контракта.

Зеленский отметил, что рассчитывает на дальнейшую поддержку Еврокомиссии в рамках переговорного процесса между Украиной, ЕС и РФ с целью заключения контракта на транзит роSSийского природного газа по газопроводам Украины после 2019 года.

"Мы также будем благодарны за солидарную позицию ЕС в вопросе противодействия реализации строительства газопровода "Северный поток-2", - подчеркнул он.

Также президент отметил важность усиления санкций против страны-агрессора - РоSSии.

"Я надеюсь, что санкционное давление со стороны ЕС будет продолжаться. Для нас это очень важно. Это жизненно важно для Украины и тех людей, которых мы теряем на Донбассе", - отметил глава государства.