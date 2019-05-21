"Украина готова идти правильными, честными шагами в ЕС", - Зеленский

Зеленский провел встречу с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с вице-президентом Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем. В ходе встречи стороны обсудили, в частности, противодействие агрессии Кремля на Донбассе, перспективы деоккупации Крыма и продолжение сотрудничества с Европейским Союзом.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Владимир Зеленский и вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович
Фото: пресс-служба президента
Владимир Зеленский и вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович

 

В частности, президент подчеркнул, что для продолжения сотрудничества с Евросоюзом украинская сторона готова проводить дополнительные встречи. "Чтобы Европейский Союз знал и не сомневался, что Украина готова идти правильными, честными шагами в ЕС", - добавил Владимир Зеленский.

Также в ходе встречи речь шла о проведении очередного раунда трехсторонних переговоров в формате Украина - ЕС - РоSSия по подготовке к заключению газового контракта.

Зеленский отметил, что рассчитывает на дальнейшую поддержку Еврокомиссии в рамках переговорного процесса между Украиной, ЕС и РФ с целью заключения контракта на транзит роSSийского природного газа по газопроводам Украины после 2019 года.

"Мы также будем благодарны за солидарную позицию ЕС в вопросе противодействия реализации строительства газопровода "Северный поток-2", - подчеркнул он.

Также президент отметил важность усиления санкций против страны-агрессора - РоSSии.

"Я надеюсь, что санкционное давление со стороны ЕС будет продолжаться. Для нас это очень важно. Это жизненно важно для Украины и тех людей, которых мы теряем на Донбассе", - отметил глава государства.

Со своей стороны вице-президент Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза поздравил Владимира Зеленского со вступлением в должность и отметил, что ЕС высоко ценит продолжение европейской политики Украины.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Администрации Порошенко "по ошибке" наградили фигуранта дела НАБУВ Администрации Порошенко "по ошибке" наградили фигуранта дела НАБУ
У Зеленского во время инаугурации упало президентское удостоверениеУ Зеленского во время инаугурации упало президентское удостоверение
Зеленский уволил Муженко и назначил начальником Генштаба участника боев за Иловайск генерала ХомчакаЗеленский уволил Муженко и назначил начальником Генштаба участника боев за Иловайск генерала Хомчака
Елена Зеркаль стала замглавы АПЕлена Зеркаль стала замглавы АП
Филарет заявил, что управлять ПЦУ должен был он, а не ЕпифанийФиларет заявил, что управлять ПЦУ должен был он, а не Епифаний
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский назначил замглавы АП продюсера, снимавшего рекламу Гройсмана и кино о КононенкоЗеленский назначил замглавы АП продюсера, снимавшего рекламу Гройсмана и кино о Кононенко
Зеленский встретился с представителями Всемирного конгресса украинцевЗеленский встретился с представителями Всемирного конгресса украинцев
Зеленский попросил созвать внеочередное заседание Рады на 22 маяЗеленский попросил созвать внеочередное заседание Рады на 22 мая
Зеленский назначил первым помощником Сергея ШефираЗеленский назначил первым помощником Сергея Шефира
Зеленский: главный аргумент для роспуска Рады - низкий уровень доверия гражданЗеленский: главный аргумент для роспуска Рады - низкий уровень доверия граждан
Зеленский уволил Муженко и назначил начальником Генштаба участника боев за Иловайск генерала ХомчакаЗеленский уволил Муженко и назначил начальником Генштаба участника боев за Иловайск генерала Хомчака
Зеленский заявил о намерении продолжить политику по усилению антироSSийских санкцийЗеленский заявил о намерении продолжить политику по усилению антироSSийских санкций
Зеленский и Коболев обсудили с министром энергетики США перспективы поставок сжиженного газаЗеленский и Коболев обсудили с министром энергетики США перспективы поставок сжиженного газа
Зеленский провел встречи с президентами Эстонии, Латвии, Литвы и ВенгрииЗеленский провел встречи с президентами Эстонии, Латвии, Литвы и Венгрии
Зеленский принял полномочия Верховного главнокомандующего ВСУЗеленский принял полномочия Верховного главнокомандующего ВСУ
Последние новости
Подгружаем последние новости