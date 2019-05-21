Зеленский заявил о намерении продолжить политику по усилению антироSSийских санкций

Украина надеется на продолжение сотрудничества с Евросоюзом.

Зеленский заявил о намерении продолжить политику по усилению антироSSийских санкций
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с вице-президентом Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем.

Собеседники обсудили широкий круг вопросов сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом, а также противодействие агрессии Кремля на Донбассе, перспективы деоккупации Крыма, проведение очередного раунда трехсторонних переговоров в формате Украина - ЕС - РоSSия по подготовке к заключению газового контракта, передает пресс-служба главы государства.

"Как президент Украины рассчитываю на дальнейшую поддержку Еврокомиссии в рамках переговорного процесса между Украиной, ЕС и РФ с целью заключения контракта на транзит роSSийского природного газа через Украину после 2019 года. Мы также будем благодарны за солидарную позицию ЕС в вопросе противодействия реализации строительства газопровода "Северный поток-2", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Глава государства заявил, что хотел бы видеть Украину настоящей, а главное - ценной и равноправной страной среди других стран Европейского Союза.

Он подчеркнул, что сейчас перед нашим государством стоит несколько вызовов, главным из которых является окончание войны на Донбассе.

Владимир Зеленский отметил важность усиления санкций против страны-агрессора - РоSSии.

"Усиление санкций в отношении РоSSийской Федерации из-за агрессии - это наша действительно большая надежда. Я надеюсь, что санкционное давление со стороны ЕС будет продолжаться. Для нас это очень важно - не на словах. Это жизненно важно для Украины и тех людей, которых мы теряем на Донбассе", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что Украина надеется на продолжение сотрудничества с Евросоюзом. Он отметил, что для этого украинская сторона готова проводить дополнительные встречи. "Чтобы Европейский Союз знал и не сомневался, что Украина готова идти правильными, честными шагами в ЕС", - добавил Владимир Зеленский.

Со своей стороны вице-президент Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах и вступлением в должность.

Он также отметил, что ЕС высоко ценит продолжение европейской политики Украины. Кроме этого, Шефчович пожелал президенту Украины успехов в работе.


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