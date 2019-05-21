Зеленский и Коболев обсудили с министром энергетики США перспективы поставок сжиженного газа
Украина рассчитывает на регазификационный терминал в Польше.
Президент Владимир Зеленский и глава "Нафтогаза" Андрей Коболев 20 мая обсуждали с министром энергетики США Риком Перри перспективы поставок в Украину американского сжиженного газа (LNG).
Об этом говорится на сайте "Нафтогаза".
"Отдельное внимание во время встречи было уделено путям подготовки Украины к прохождению следующего осенне-зимнего отопительного сезона, финансированию и развитию достаточных запасов газа в подземных хранилищах. Также предметом обсуждения стал проект по созданию устойчивого пути импорта сжиженного природного газа (LNG) через регазификационный терминал в Польше в Украину", - сообщила пресс-служба компании.
Сейчас Украина импортирует трубопроводный газ из Европы, так как поставки газа из РоSSии были остановлены с 25 ноября 2015 года. Из Словакии в 2018 году было импортировано 6 461,6 млн куб. м, Венгрии - 3 433,9 млн куб. м, Польши - 695,1 млн куб. м.
Напомним, в начале мая Коболев заявил, что Украина близка к заключению договору о поставках газа из США.
Америка за последнее время стала одним из ключевых поставщиков LNG в Европу. За последний год поставки сжиженного газа из США в Европу выросли на десятки процентов. Для сравнения: в январе 2019 года страны Евросоюза импортировали из США 1,3 млрд кубометров СПГ, тогда как в январе 2018 года поставки составили всего 102 млн кубометров.
Доля американского СПГ в импорте ЕС с начала 2019 года составила 12,6%. Сейчас США - третий по величине поставщик сжиженного природного газа в Евросоюз.
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21.05.2019 14:55