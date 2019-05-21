Зеленский провел встречи с президентами Эстонии, Латвии, Литвы и Венгрии

Президент поблагодарил глав государств за теплые поздравления по случаю его вступления в должность.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентами Эстонии Керсти Кальюлайд, Литвы Далей Грибаускайте, Венгрии Яношем Адером и Латвии Раймондсом Вейонисом, которые прибыли на инаугурацию новоизбранного главы государства.

Зеленский поблагодарил глав государств за теплые поздравления по случаю его вступления в должность, сообщает пресс-служба президента.

Во время встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд Владимир Зеленский заявил, что Украина заинтересована в сотрудничестве с Эстонией в IT-сфере и укреплении киберзащиты.

Глава государства поблагодарил Кальюлайд за поддержку Украины в Евросоюзе . Кроме того, он добавил, что при его каденции будет гарантироваться независимость судебной системы и равенство всех граждан перед законом.

Фото: пресс-служба президента Президент Украины Владимир Зеленский с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд

В ходе встречи с президентом Литвы Владимир Зеленский отметил вклад Дали Грибаускайте в укрепление стратегического партнерства двух стран и выразил убеждение, что оно имеет новые перспективы. Глава государства также отметил личные усилия Дали Грибаускайте, направленные на поддержку Украины в защите суверенитета и на практическую помощь для реализации реформ, восстановление Донбасса.

Кроме этого, Президент подчеркнул важную роль Литвы в продвижении Украины в ЕС и НАТО и в укреплении обороноспособности нашего государства.

Особую благодарность Владимир Зеленский выразил за лечение украинских военных, получивших ранения на востоке, и возможность их реабилитации в медицинских учреждениях Литвы.

Фото: пресс-служба президента Президент Украины Владимир Зеленский и президент Литвы Даля Грибаускайте

Во время встречи с Президентом Венгрии Яношем Адером заявил, что надеется на возобновление поддержки европейской и евроатлантической интеграции Украины со стороны Венгрии.

Президент подчеркнул важность практических шагов в экономике, развитии инфраструктуры, социальной сфере, приграничном сотрудничестве, которые помогли бы сблизить Украину и Венгрию и показать взаимовыгодный результат.

Глава государства подчеркнул, что роSSийская агрессия на востоке и оккупация Россией Крыма требуют продолжения международного давления на РоSSийскую Федерацию.

Фото: пресс-служба президента Президент Украины Владимир Зеленский и президент Венгрии Янош Адер

В ходе встречи с Раймондсом Вейонисом Зеленский особо отметил усилия Латвии в поддержке территориальной целостности и суверенитета нашего государства. Кроме этого, Владимир Зеленский отметил усилия Латвии в предоставлении помощи Украине в вопросах реформирования оборонного сектора. И заверил, что в центре его внимания будет оставаться защита иностранных инвесторов.

Глава государства заверил, что приоритеты Украины во внешней политике и продолжении реформ остаются неизменными. Президент также выразил надежду, что Латвия и в дальнейшем будет адвокатом Украины в Европейском Союзе и НАТО.

Фото: пресс-служба президента Президент Украины Владимир Зеленский и президент Латвии Раймондс Вейонис