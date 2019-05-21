Ляшко устроил скандал в АП из-за запрета снимать на телефон переговоры с Зеленским

Лидер Радикальной партии на камеру потолкался с охранниками.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко устроил скандал в Администрации президента из-за запрета снимать на телефон переговоры с Владимиром Зеленским.

Ляшко вел прямую трансляцию в фейсбуке из кабинета, куда пригласили лидеров депутатских фракций и групп, председателя и вице-спикеров Верховной Рады для консультаций о роспуске парламента.

Когда наконец пришел президент Владимир Зеленский, депутатов попросили перейти в другой кабинет, куда Ляшко с телефоном не пустили, сославшись на внутренние инструкции.

Ляшко потолкался с охранниками, попробовал зайти в переговорный зал с другого входа, но в конце концов сдался и отдал телефон.

Фото: скрин

Фото: скрин

Напомним, что Ляшко приехал на Банковую на велосипеде.


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