Ляшко устроил скандал в АП из-за запрета снимать на телефон переговоры с Зеленским
Лидер Радикальной партии на камеру потолкался с охранниками.
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко устроил скандал в Администрации президента из-за запрета снимать на телефон переговоры с Владимиром Зеленским.
Ляшко вел прямую трансляцию в фейсбуке из кабинета, куда пригласили лидеров депутатских фракций и групп, председателя и вице-спикеров Верховной Рады для консультаций о роспуске парламента.
Когда наконец пришел президент Владимир Зеленский, депутатов попросили перейти в другой кабинет, куда Ляшко с телефоном не пустили, сославшись на внутренние инструкции.
Ляшко потолкался с охранниками, попробовал зайти в переговорный зал с другого входа, но в конце концов сдался и отдал телефон.
Напомним, что Ляшко приехал на Банковую на велосипеде.
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