Суд арестовал и.о. главы Госслужбы занятости с правом залога в 20 млн гривен

Его подчиненный взят под стражу с правом залога 9,6 млн, а посредника отправили под домашний арест.

Суд арестовал и.о. главы Госслужбы занятости с правом залога в 20 млн гривен
Фото: dbr.gov.ua

Печерский районный суд Киева арестовал исполняющего обязанности председателя Государственной службы занятости Валерия Ярошенко, подозреваемого в коррупции, и установил залог 20 млн гривен. Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

Заместителю руководителя управления Государственной службы избрана мера пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в 9,6 млн гривен. Посредник на время следствия будет находиться под круглосуточным домашним арестом.

По данным следствия, должностные лица Государственной службы занятости наладили схему систематического вымогательства и получения средств в виде "откатов" от субъектов предпринимательской деятельности, которые осуществляли строительные и ремонтные работы центров занятости в регионах, в частности, в Житомире.

Следователи Киевского теруправления ГБР сообщили им о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах (ч.4 ст.190 Уголовного кодекса). Санкции указанной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 12 лет.

Напомним, 17 мая правоохранители задержали Ярошенко и посредника во время получения 480 тыс. гривен от предпринимателя.


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