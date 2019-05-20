Назначен новый начальник полиции Крыма

Им стал заместитель начальника криминальной полиции Главного управления Нацполиции в Киеве.

Национальная полиция назначила начальником полиции Автономной республики Крым Виталия Стрижака. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Фото: mvs.gov.ua

Отмечается, что руководителя крымского главка Нацполиции представили в городе Херсоне.

"Приказом председателя Нацполиции, по согласованию министра внутренних дел, начальником Главного управления Нацполиции АР Крым и г. Севастополя назначен полковник полиции Виталий Стрижак", - говорится в сообщении.

Фото: mvs.gov.ua

Раньше Стрижак занимал должность заместителя начальника криминальной полиции Главного управления Нацполиции в Киеве.

Фото: mvs.gov.ua

МИД также подчеркнул, что Виталий Стрижак является опытным и профессиональным руководителем. Он имеет большой опыт работы по линии уголовного блока и в направлении борьбы с организованной преступностью.

Напомним, 25 апреля 2019 года Сергей Князев назначил нового начальника полиции Харьковской области. Им стал Валерий Сокуренко, который до этого более трех лет работал ректором Харьковского национального университета внутренних дел.


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