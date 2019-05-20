Гройсман заявил об отставке

Премьер покинет должность после очередного заседания правительства в среду.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на брифинге сообщил о том, что уходит в отставку с поста главы правительства.

Заявление Гройсман подаст в среду после очередного заседания правительства.

Премьер заявил, что правительство не уходит в отставку после избрания нового президента, а только после выборов нового парламента.

Гройсман перечислил ряд достижений своего правительства, включая развитие экономики, проведение децентрализации, повышение зарплат и пенсий, развитие бизнеса, и поблагодарил коллег за совместную работу.

В апреле стало известно, что Гройсман собирается идти на парламентские выборы с новой партией.

Напомним, Владимир Гройсман возглавил правительство в апреле 2016 года. В 2014 году на досрочных выборах в Верховную Раду баллотировался по спискам Блока Петра Порошенко под №4. 27 ноября 2014 году избран спикером Верховной Рады Украины. Кандидатуру Гройсмана поддержали 359 народных депутатов.

31 марта 2015 года возглавил Конституционную комиссию, которая разрабатывала изменения к основному закону, в частности, в сфере децентрализации власти.


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