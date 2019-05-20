Для школ Киева объявили ежегодный конкурс на получение грантов от мэра

Победители будут получать 200 тыс. гривен для реализации заявленного проекта.

Для школ Киева объявили ежегодный конкурс на получение грантов от мэра
Кабинет первоклашек в школе Фонтин
Фото: Medium

Власти Киева объявили ежегодный конкурс на получение грантов городского головы для образовательных учреждений столицы.

Об этом сообщает Официальный портал Киева.

"Для поощрения учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и профессионального (профессионально-технического) образования к применению инновационных подходов введен ежегодный общегородской конкурс на получение грантов Киевского городского головы. Положения конкурса утверждены распоряжением мэра №389", - говорится в сообщении.

Отмечается, что гранты в размере 200 тыс. гривен - это целевые средства, которые на конкурсной основе будут предоставлять учебному заведению для реализации заявленного проекта. Участие в конкурсе могут принять любые коммунальные образовательные учреждения, финансируемые из бюджета Киева.

"Главным критерием проектов, участвующих в конкурсе, должна быть ориентированность на главного потребителя - ребенка. Для школьников важна атмосфера, которая мотивировала бы и приспосабливала их к обучению. Именно поэтому киевская власть открыта к новым идеям совершенствования образовательного пространства, от креативных интерьерных решений техническим устройств", - отметил замглавы КГГА Валентин Мондриевский.

Конкурс пройдет по двум направлениям - "Заведение с идеей" и "Новое образовательное пространство". В первом направлении будут оценивать инновационный подход к управленческой деятельности, разработке и внедрению целостной инновационной концепции развития учреждения. По направлению "Новый образовательное пространство" грант будет назначаться за создание привлекательного, комфортного интерьера, современных условий для обучения, развития и общения.

"Во избежание конфликта интересов в состав конкурсной комиссии не могут быть включены представители коммунальных учебных заведений, участвующих в конкурсе", - отметили в мэрии.

Напомним, ранее Минобразования разъяснило, какие документы необходимы при приеме детей в первый класс.


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