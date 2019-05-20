Роспуск ВР и возможная отставка Кабмина не сильно отразится на курсе гривны, - банкиры

В среднесрочной перспективе определяющим будет воздействие фундаментальных экономических факторов.

Роспуск ВР и возможная отставка Кабмина не сильно отразится на курсе гривны, - банкиры
Фото: пресс-служба НБУ

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он распускает Верховню Раду восьмого созыва и просьба об отставке Кабмина, существенно не отразится на курсе гривны. Так считают банкиры, опрошенные агентством "Интерфакс-Украина".

По словам начальника управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрия Гриненко, на межбанковском валютном рынке гривна продолжает укрепляться.

"Такая ситуация (с роспуском ВР и вероятной отставкой Кабмина) была прогнозируема и их не настораживает. Это, наверное, те слова, которые они хотели бы услышать, ведь это позитивные сообщения для граждан. По вторникам проводится аукцион, и нерезиденты готовятся к покупке ОВГЗ на завтрашнем аукционе", - отметил Гриненко.

Директор казначейства банка "Кредит Днепр" Олег Куринной полагает, что роспуск Верховной Рады и возможная отставка правительства может повлиять на курс гривны краткосрочно и несущественно.

"В среднесрочной перспективе определяющим будет воздействие фундаментальных экономических факторов, влияющих на соотношение притока и оттока валюты: объемы и график долговых выплат, ход сотрудничества с мировыми финансовыми организациями, интерес инвесторов к вложениям в ОВГЗ, конъюнктура мировых сырьевых и фондовых рынков, объемы экспортной выручки и поступлений от трудовых мигрантов", - сказал он.

Напомним, на своей сегодняшней присяге, президент Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва. Также он предложил Кабмину подать в отставку.


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