США заверили в поддержке Украины при президенте Зеленском

Рик Перри назвал речь нового президента очень мощной.

США заверили в поддержке Украины при президенте Зеленском
Фото: Радіо Свобода

Министр энергетики США Рик Перри, который возглавлял американскую делегацию на инаугурации президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что украинский народ может положиться на США.

Об этом он сказал журналистам в кулуарах Верховной Рады после церемонии приведения Зеленского к присяге.

"Президент [Дональд Трамп] прислал нас с тем, чтобы заверить народ Украины, что он может положиться на Соединенные Штаты, положиться на сотрудничество с новым президентом и, надеюсь, с Верховной Радой", - сказал Перри.

Министр также поделился своими впечатлениями от инаугурационного выступления Зеленского.

"Речь президента Владимира Зеленского была очень мощной в том, какое видение будущего Украины там представлено. Суть в том, что выборы были для народа Украины, а не для него. И США будут продолжать поддерживать народ Украины в защите независимости, стремлении к свободе", - сказал Перри.

Напомним, что Зеленский во время своего выступления сказал, что готов на непопулярные решения ради мира на Донбассе, объявил о роспуске парламента и предложил Кабинету министров подать в отставку.


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