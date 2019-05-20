США заверили в поддержке Украины при президенте Зеленском
Рик Перри назвал речь нового президента очень мощной.
Министр энергетики США Рик Перри, который возглавлял американскую делегацию на инаугурации президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что украинский народ может положиться на США.
Об этом он сказал журналистам в кулуарах Верховной Рады после церемонии приведения Зеленского к присяге.
"Президент [Дональд Трамп] прислал нас с тем, чтобы заверить народ Украины, что он может положиться на Соединенные Штаты, положиться на сотрудничество с новым президентом и, надеюсь, с Верховной Радой", - сказал Перри.
Министр также поделился своими впечатлениями от инаугурационного выступления Зеленского.
"Речь президента Владимира Зеленского была очень мощной в том, какое видение будущего Украины там представлено. Суть в том, что выборы были для народа Украины, а не для него. И США будут продолжать поддерживать народ Украины в защите независимости, стремлении к свободе", - сказал Перри.
Напомним, что Зеленский во время своего выступления сказал, что готов на непопулярные решения ради мира на Донбассе, объявил о роспуске парламента и предложил Кабинету министров подать в отставку.
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