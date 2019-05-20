Зеленский заявил, что следующие пять лет сделает все, чтобы украинцы не плакали

По его словам, он всю жизнь пытался делать все, чтобы украинцы смеялись.

Зеленский заявил, что следующие пять лет сделает все, чтобы украинцы не плакали
Фото: Макс Левин

На сегодняшней инаугурации, Владимир Зеленский заявил, что за следующие пять лет попытается сделать все, чтобы украинцы не плакали.

"Дорогой народ. На протяжении своей жизни я пытался делать все, чтобы украинцы улыбались. Это я ощущал сердцем. Это была не только моя работа. Правда, это была моя миссия. Следующие 5 лет я сделаю все, украинцы, чтобы вы не плакали. Спасибо",- сказал президент Владимир Зеленский на торжественном заседании по случаю инаугурации в Верховной Раде.

Эти слова стали завершающими в его речи.

Сегодня, 20 мая состоялась инаугурация Владимира Зеленского. Он принес присягу и официально стал шестым президентом Украины.

Также он уже заявил о том, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Администрации Порошенко "по ошибке" наградили фигуранта дела НАБУВ Администрации Порошенко "по ошибке" наградили фигуранта дела НАБУ
Филарет заявил, что управлять ПЦУ должен был он, а не ЕпифанийФиларет заявил, что управлять ПЦУ должен был он, а не Епифаний
«Народный фронт» готовится выйти из коалиции, чтобы предотвратить роспуск Рады«Народный фронт» готовится выйти из коалиции, чтобы предотвратить роспуск Рады
Порошенко наградил Туска орденом Ярослава МудрогоПорошенко наградил Туска орденом Ярослава Мудрого
В Раде предложили вернуть президенту право назначать главу КГГАВ Раде предложили вернуть президенту право назначать главу КГГА
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский предложил Кабмину подать в отставкуЗеленский предложил Кабмину подать в отставку
Зеленский заявил, что распускает Верховную РадуЗеленский заявил, что распускает Верховную Раду
Зеленский призвал украинцев возвращаться из эмиграцииЗеленский призвал украинцев возвращаться из эмиграции
Зеленский принес присягу Президента УкраиныЗеленский принес присягу Президента Украины
Яценюк заявил, что не уважает людей, которые уважают СталинаЯценюк заявил, что не уважает людей, которые уважают Сталина
Зеленский пообещал Раде неприятности за инаугурацию 20 маяЗеленский пообещал Раде неприятности за инаугурацию 20 мая
Коломойский заявил о намерении ближайшие 5 лет прожить в УкраинеКоломойский заявил о намерении ближайшие 5 лет прожить в Украине
Садовый: чтобы вместе идти на выборы, Гриценко должен вступить в "Самопомощь"Садовый: чтобы вместе идти на выборы, Гриценко должен вступить в "Самопомощь"
Зеленский пригласил желающих в день инаугурации в Мариинский паркЗеленский пригласил желающих в день инаугурации в Мариинский парк
"Нафтогаз" заявил о риске проигрыша "Газпрому" в арбитраже из-за модели анбандлинга, на которой настаивает Гройсман"Нафтогаз" заявил о риске проигрыша "Газпрому" в арбитраже из-за модели анбандлинга, на которой настаивает Гройсман
Последние новости
Подгружаем последние новости