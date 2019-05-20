Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду

Перед этим он призвал уволить Грицака, Луценко и Полторака.

Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду
Фото: стоп кадр видео

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая с трибуны Верховной Рады, заявил о роспуске парламента 8 созыва.

"Уважаемые депутаты, вы сами назначили инаугурацию на понедельник, в рабочий день. Я вижу в этом плюс. Это значит, что вечеринок не будет, будем с вами работать. А поэтому я очень вас прошу принять закон об отмене депутатской неприкосновенности, закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение, многострадальный избирательный кодекс. Сделайте открытые списки!" - заявил Зеленский во время оглашения обращения к народу.

При этом он призвал также уволить с должностей главу Службы безопасности Украины, генерального прокурора Украины и министра обороны Украины.

"У вас на это будет два месяца. Сделайте это и повесьте медали себе. Неплохие баллы на досрочные парламентские выборы. Я распускаю Верховную Раду 8 созыва", - резюмировал глава государства.




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