На аллее Героев Небесной сотни в Киеве оградили участки с демонтированной брусчаткой

Вчера активисты снесли строительный забор.

На аллее Героев Небесной сотни в центре Киева лентой оградили участок с демонтированной брусчаткой. Об этом сообщил корреспондент LB.ua.

Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов

Вчера на этом месте активисты снесли строительный забор. Его разломали несколько десятков человек, среди которых представители инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк", националисты из "С14", "Нацкорпуса".

Тем временем в Музее Революции достоинства раскритиковали активистов за снос забора на Институтской, заявив, что ситуация со строительством Мемориала показательна и не стала неожиданной.

"Странно, что аргументы "против" появились через более чем год после обнародования результатов конкурса, именно сейчас. Что, неужели нет правовых инструментов обжалования "неправомерных" и "преступных" действий со стороны Музея?", – говорится в заявлении обнародованном на сайте музея.

В учреждении также подчеркнули, что никогда не игнорировали нужды следствия, если имели информацию о них. Музейщики считают, противопоставление Мемориала следствию "ложным, спекулятивным и кому-то выгодным".

Напомним, что аллея Героев Небесной Сотни в Киеве подлежит реконструкции под мемориальный комплекс памяти погибших на Майдане в 2014 году.

Зимой 2019 года там начали подготовительные работы для начала строительство, а в мае начали разбирать брусчатку.

Это было сделано без согласования с Департаментом специальных расследований Генпрокуратуры, который еще не завершил все необходимые следственные эксперименты. Департамент попросил музей Революции Достоинства приостановить работы на период с 13 до 29 мая с целью сохранения ландшафта и обстановки на территории в том виде, в котором они были в момент событий 2014 года.

Мемориальный комплекс Геров Небесной сотни будет состоять из двух частей. В начале - со стороны Майдана и Крещатика - должна появиться мемориальная стела, которая аркой будет врезаться в холм. Она будет состоять из 107 плит с именами каждого из Небесной Сотни. Накладываясь друг на друга, они будут создавать сплошную стену.

Мост над аллеей Героев Небесной сотни станет условной границей начала нового пространства - парковой зоны (сейчас там дорога). По обе стороны аллеи высадят 100 лип.

В конце мемориального пути будет сад, который создаст место отдыха между будущим музеем Революции Достоинства и Октябрьским дворцом.


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