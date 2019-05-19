В Луганской области задержали танкиста "ЛНР"

В 2015 году он поехал к боевикам "на заработки", а затем вступил в ВСУ.

В Луганской области правоохранители разоблачили 34-летнего жителя пгт Меловое, который в 2015 году находился в танковых частях вооруженных группировок "ЛНР". Об этом сообщила начальник отдела коммуникации полиции Луганской области Татьяна Погукай.

"По словам задержанного, он отправился в Луганск на заработки. По прибытию на автовокзал познакомился с местным жителем, который за рюмкой предложил вступить в танковое подразделение боевиков. Согласившись на предложение, человек с новым другом отправился в местный "военкомат", где ему выдали оружие, форму, зачислили на должность водителя и направили в танковый батальон в город Брянка", - говорится в сообщении.

Через некоторое время, когда подразделение начали отправлять на передовые позиции, мужчина испугался и покинул ряды боевиков.

Вернувшись домой, он решил пойти на контрактную службу в ВСУ, где его и разоблачили.

Сейчас задержанного передано в Службу безопасности Украины, с которой он активно сотрудничает. Его судьбу будет решать суд.

Напомним, ранее суд заочно приговорил женщину-снайпера "ЛНР" к 7 годам лишения свободы.