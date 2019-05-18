Экс-президент Армении Кочарян вышел на свободу после пятимесячного ареста

Он находился под стражей с декабря 2018 года, это был его уже второй арест.

Экс-президент Армении Кочарян вышел на свободу после пятимесячного ареста
Фото: Haqqin.az

Армянский суд в субботу, 18 мая, принял решение освободить второго президента страны Роберта Кочаряна, находившегося под арестом по обвинению в свержении конституционного строя.

Об этом пишет "Новости-Армения".

Кочаряна выпустили на свободу под личные гарантии лидера непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (Арцах) Бако Саакяна и его предшественника на этом посту Аркадия Гукасяна. Они выплатили в качестве залога по 500 тысяч драмов (более 1000 долларов).

После этого Кочарян покинул изолятор Службы национальной безопасности в Ереване на автомобиле.

Он находился под стражей с декабря 2018 года, это был его уже второй арест.

Кочаряну, который занимал пост главы государства в период с 1998 по 2008 год, предъявлены обвинения в свержении конституционного строя в Армении (по делу о беспорядках 1-2 марта 2008 года) и получении взятки в особо крупных размерах (по другому уголовному делу).

Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их, проводила с 20 февраля в центре Еревана митинги, выражая недовольство итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта 2008 года в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли десять человек, свыше 200 были ранены.


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