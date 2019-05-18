На Донбассе ранены трое военных

Боевики применяют тяжелую артиллерию.

?На Донбассе ранены трое военных
Фото: facebook.com/pressjfo.news

В субботу, 18 мая, в результате обстрелов на Донбассе были ранены трое украинских военных.

Об этом говорится в вечерней сводке штаба Операции объединенных сил.

Во время обстрелов боевики использовали тяжелую артиллерию. В районе Новотошковского стреляли из артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, возле Крымского - из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Также минометы использовались возле поселка Пивденного.

Военные заявили, что ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой.

Напомним, что 17 мая на Донбассе было семь обстрелов, в результате которых были ранен один боец.

16 мая боевики 13 раз обстреляли позиции сил ООС. В этот день один военный погиб и один был ранен.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Администрации Порошенко "по ошибке" наградили фигуранта дела НАБУВ Администрации Порошенко "по ошибке" наградили фигуранта дела НАБУ
Филарет заявил, что управлять ПЦУ должен был он, а не ЕпифанийФиларет заявил, что управлять ПЦУ должен был он, а не Епифаний
«Народный фронт» готовится выйти из коалиции, чтобы предотвратить роспуск Рады«Народный фронт» готовится выйти из коалиции, чтобы предотвратить роспуск Рады
В Кабуле убили парламентскую советницу и защитницу женских правВ Кабуле убили парламентскую советницу и защитницу женских прав
Порошенко наградил Туска орденом Ярослава МудрогоПорошенко наградил Туска орденом Ярослава Мудрого
Блок рекламы


Похожие новости
Суд частично оправдал фермера, сдавшего боевикам "ДНР" 10 украинских военныхСуд частично оправдал фермера, сдавшего боевикам "ДНР" 10 украинских военных
Геращенко уволилась с должности уполномоченного Порошенко по мирному урегулированию на ДонбассеГеращенко уволилась с должности уполномоченного Порошенко по мирному урегулированию на Донбассе
Из-за столкновения с активистами под стенами МВД пострадали трое правоохранителейИз-за столкновения с активистами под стенами МВД пострадали трое правоохранителей
За 5 лет войны с Донбасса вывезли 1736 тел украинских военных - ВСУЗа 5 лет войны с Донбасса вывезли 1736 тел украинских военных - ВСУ
При утреннем обстреле на Донбассе получил ранение украинский военныйПри утреннем обстреле на Донбассе получил ранение украинский военный
Зеленский и глава МИД Канады обсудили борьбу с коррупцией и ситуацию на ДонбассеЗеленский и глава МИД Канады обсудили борьбу с коррупцией и ситуацию на Донбассе
Боевики в одностороннем порядке отменили режим прекращения огня на Донбассе, - СЦККБоевики в одностороннем порядке отменили режим прекращения огня на Донбассе, - СЦКК
СБУ раскрыла подготовку диверсии на одном из военных арсеналовСБУ раскрыла подготовку диверсии на одном из военных арсеналов
Порошенко поручил Минобороны повысить зарплаты военных на первой линии ООСПорошенко поручил Минобороны повысить зарплаты военных на первой линии ООС
Украинский военный пропал во время боя с диверсантами на ДонбассеУкраинский военный пропал во время боя с диверсантами на Донбассе
Последние новости
Подгружаем последние новости