На Донбассе ранены трое военных
Боевики применяют тяжелую артиллерию.
В субботу, 18 мая, в результате обстрелов на Донбассе были ранены трое украинских военных.
Об этом говорится в вечерней сводке штаба Операции объединенных сил.
Во время обстрелов боевики использовали тяжелую артиллерию. В районе Новотошковского стреляли из артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, возле Крымского - из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
Также минометы использовались возле поселка Пивденного.
Военные заявили, что ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой.
Напомним, что 17 мая на Донбассе было семь обстрелов, в результате которых были ранен один боец.
16 мая боевики 13 раз обстреляли позиции сил ООС. В этот день один военный погиб и один был ранен.
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Политика
18.05.2019 16:32