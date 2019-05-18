Госдеп США предложил назначить в Украине вместо посла временно поверенного, - СМИ

На эту должность могут выдвинуть Уильяма Тейлора, который был послом в Украине в 2006-2009 годах.

Государственный департамент США предложил назначить в Украине вместо посла временного поверенного. Об этом пишет ZN.ua со ссылкой на собственные дипломатические источники.

По информации издания, наиболее вероятно назначение на эту должность Уильяма Тейлора, работавшего послом в Киеве в 2006–2009 годах.

"Ему Госдеп сделал предложение, над которым исполнительный вице-президент Института мира США еще думает", - говорится в материале.

"Вскоре в Киев будет назначен временный поверенный, который, судя по всему, будет руководить посольством минимум год, а то и до самых президентских выборов-2020", - пишет ZN.ua.

Напомним, в феврале этого года министр внутренних дел Арсен Аваков представил в Институте мира США , который возглавляет Уильям Тейлор, свой план деоккупации Донбасса.

Ранее глава МИД Павел Климкин заявил, что на должность посла США в Украине рассматриваются две кандидатуры.