Представители РоSSии на инаугурацию Зеленского не приглашены, - МИД

Церемонию посетят президенты пяти европейских стран.

Представители РоSSии на инаугурацию Зеленского не приглашены, - МИД
Фото: golos.ua

РоSSийская Федерация не была приглашена для участия в церемонии инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.

Об этом пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко заявила телеканалу "112 Украина".

"РоSSийская Федерация не была приглашена на эти мероприятия. Мы приглашали наших партнеров и те государства, которые, конечно, активно сотрудничают с Украиной, являются нашими партнерами и друзьями", - сказала Зеленко.

Ранее сообщалось, что на инаугурацию Зеленского приедут пять президентов Европы. Отмечалось, что церемонию посетят президенты Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии и Венгрии.

Также в мероприятии будут участвовать премьер-министр Молдовы Павел Филип, вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович, глава парламента Азербайджана Октай Сабир оглу Асадов, вице-премьер-министр Румынии Анна Бирчал, министр иностранных дел Кении Моника Джума, министр обороны Канады Харджит Сингх Саджан, госсекретарь Министерства иностранных дел Хорватии Здравка Бушич, первый замминистра иностранных дел Греции.

Кроме упомянутых гостей, также приедет посол Израиля Йоель Лион, помощник генсека НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Алехандро Альваргонзалес, посол Франции Изабель Дюмон.

Напомним, 16 мая Верховная Рада назначила инаугурацию избранного президента Владимира Зеленского на 20 мая на 10 утра.


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